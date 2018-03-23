Киев закупит новые трамваи и автобусы

В 2018 году Киев намерен закупить 20 новых трамваев.

Как сообщил "44.ua" заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, транспорт будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

"В 2018 году мы планируем объявить тендер на закупку 20 трамваев и двух автобусов. Они будут адаптированы под пассажиров с ограниченной подвижностью, а также энергоэффективными", - сказал он.

Давтян добавил, что за последние три года было закуплено 248 единиц общественного наземного транспорта - 46 трамваев, 99 автобусов и 103 троллейбуса.

Как сообщал CityOboz, во Львове появятся 50 новых троллейбусов.