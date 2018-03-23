Київ закупить нові трамваї та автобуси

У 2018 році Київ має намір закупити 20 нових трамваїв.

Як повідомив "44.ua" заступник голови КМДА Дмитро Давтян, транспорт буде пристосований для людей з обмеженими можливостями.

"У 2018 року ми плануємо оголосити тендер на закупівлю 20 трамваїв і двох автобусів. Вони будуть адаптовані під пасажирів з обмеженою рухливістю, а також енергоефективними", - сказав він.

Давтян додав, що за останні три роки було закуплено 248 одиниць громадського наземного транспорту - 46 трамваїв, 99 автобусів і 103 тролейбуси.

Як повідомляв CityOboz, у Львові з'являться 50 нових тролейбусів.