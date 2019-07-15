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"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду

1.1т Читать материал на украинском

Известный юмористический дуэт из Украины "Кролики" (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), который ранее обвиняли в сепаратизме, выступил в городе Южноукраинск.

Так, артисты поучаствовали в предвыборной агитации бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко. В социальных сетях украинцы выразили свое негодование по поводу выступления комиков.

"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду

boom.ms

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"Они еще живы?", "Дожились, кролики вместо травы начали дерь*ом питаться", "Южноукраинск? Их вообще туда пускать нельзя! Там атомная станция. Мало ли чего", "Так они давно были замечены в ватности", – пишут в сети.

"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду
"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду
"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду
"Какой позор!" Знаменитые комики-сепаратисты засветились в агитации в Раду

Отметим, в 2016 году жену Владимира Данильца Людмилу уличили в симпатиях к российско-террористическим войскам на Донбассе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России 12 июля состоялся так называемый телемост под названием "Надо поговорить", где засветились некоторые украинские артисты. На пропагандистском телеканале "Россия-1" жаловались, что два "братских народа" враждуют, разделены между собой и обсуждали, можно ли это исправить.

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Место
Украина
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