"Який сором!" Знамениті коміки-сепаратисти засвітилися в агітації до Ради

Відомий гумористичний дует з України "Кролики" (Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко), який раніше звинувачували у сепаратизмі, виступив у місті Южноукраїнську.

Так, артисти взяли участь у передвиборчій агітації колишнього народного депутата від Партії регіонів Олени Бондаренко. У соціальних мережах українці висловили своє обурення з приводу виступу коміків.

boom.ms

"Вони ще живі?", "Дожилися, кролики замість трави почали лайном харчуватися", "Южноукраїнськ? Їх взагалі туди пускати не можна! Там атомна станція", "Так вони давно були помічені у ватності", – пишуть у мережі.

Зазначимо, у 2016 році дружину Володимира Данильця Людмилу викрили у симпатії до російських військ на Донбасі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Росії 12 липня відбувся так званий телеміст під назвою "Треба поговорити", де засвітилися деякі українські артисти. На пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" скаржилися, що два "братні народи" ворогують, розділені між собою і обговорювали, чи можна це виправити.

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