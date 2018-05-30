Как меняют терминал D в "Борисполе": в сеть попали фото

В сети показали, как в аэропорту "Борисполь" расширяют зону трансферных рейсов в терминале D.

Дополнительные помещения разместят между выходами на посадку D5 и D6 в центральной части комплекса, пишет avianews.com. Запустить новую трансферную зону в работу в аэропорту обещают в июле 2018 года.

После завершения работ максимальная пропускная способность трансферной зоны составит 1500 пассажиров в час. Общая пропускная способность терминала D останется без изменений на уровне 3000 пассажиров в час на вылет и столько же на прилет.

Терминал D до начала работ avianews.com

Строительная площадка по состоянию на 19 апреля avianews.com

Строительная площадка по состоянию на 25 апреля avianews.com

Строительная площадка по состоянию на 26 мая avianews.com

Строительная площадка по состоянию на 26 мая avianews.com

Необходимость в расширении трасферной зоны в аэропорту возникла из-за роста числа пассажиров, делающих в "Борисполе" пересадку. В отличие от европейских аэропортов, где повторный контроль во время пересадки проходят только пассажиры из стран, входящих в группу риска, в "Борисполе" сейчас проверяют почти всех пассажиров, летящих с пересадкой, что приводит к появлению больших очередей в часы пик.

Проект расширения зоны контроля трансферных пассажиров в терминале D аэропорта Борисполь. Графика из документации, загруженной в систему Prozorro avianews.com

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