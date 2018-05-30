Як змінюють термінал D в "Борисполі": в мережу потрапили фото

У мережі показали, як в аеропорту "Бориспіль" розширюють зону трансферних рейсів в терміналі D.

Додаткові приміщення розмістять між виходами на посадку D5 і D6 в центральній частині комплексу, пише avianews.com. Запустити нову трансферну зону в роботу в аеропорту обіцяють в липні 2018 року.

Після завершення робіт максимальна пропускна здатність трансферної зони складе 1500 пасажирів на годину. Загальна пропускна спроможність терміналу D залишиться без змін на рівні 3000 пасажирів на годину на виліт і стільки ж на приліт.

Термінал D до початку робіт avianews.com

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Необхідність в розширенні трасферної зони в аеропорту виникла через зростання кількості пасажирів, які роблять в "Борисполі" пересадку. На відміну від європейських аеропортів, де повторний контроль під час пересадки проходять тільки пасажири з країн, що входять до групи ризику, в "Борисполі" зараз перевіряють майже всіх пасажирів, що летять з пересадкою, що призводить до появи великих черг у години пік.

Проект розширення зони контролю трансферних пасажирів в терміналі D аеропорту Бориспіль. Зображення з документації, завантаженої в систему Prozorro avianews.com

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