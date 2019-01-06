Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

Підприємства "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Враховуючи погіршення погодних умов, вдень автодорівці збільшили кількість спецтехніки – наразі 387 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки на дорогах Києва.

Також бригади з ручного прибирання не припиняють роботи з оброблення посипальними матеріалами та прибирання столиці від снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", повідомляє прес-служба КМДА.

Роботи тривають одночасно в усіх районах міста, великогабаритна спецтехніка задіяна до прибирання столичних доріг та мостів, малогабаритна техніка працює на тротуарах, пішохідних зонах та зупинках громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

У разі посилення снігопаду роботи з очищення столичних доріг від снігу проводитимуться колонами спецтехніки.

Комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до власників транспортних засобів з проханням не залишати свої автомобілі обабіч вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.