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Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

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Підприємства "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Враховуючи погіршення погодних умов, вдень автодорівці збільшили кількість спецтехніки – наразі 387 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки на дорогах Києва.

Також бригади з ручного прибирання не припиняють роботи з оброблення посипальними матеріалами та прибирання столиці від снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", повідомляє прес-служба КМДА.

Роботи тривають одночасно в усіх районах міста, великогабаритна спецтехніка задіяна до прибирання столичних доріг та мостів, малогабаритна техніка працює на тротуарах, пішохідних зонах та зупинках громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

У разі посилення снігопаду роботи з очищення столичних доріг від снігу проводитимуться колонами спецтехніки.

Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

Комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до власників транспортних засобів з проханням не залишати свої автомобілі обабіч вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

Через снігопади "Київавтодор" працює у посиленому режимі

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Тема
Снігопад в Києві
Місце
Україна
Тег
Київавтодор
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