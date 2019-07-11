И это не шутка! Депутаты Львова поддержали строительство метро

Депутаты Львовского городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства метро.

Под данным издания Zaxid.net, за соответствующую петицию, которую зарегистрировал Василий Лозовый, на заседании 11 июля проголосовали 34 человека.

В петиции говорится, что за 10-15 лет ко Львову присоединятся близлежащие населенные пункты, потому строительство метрополитена в городе предотвратит транспортный коллапс. При этом строить подземку предлагается в радиусе 1 км от Львовской горадминистрации.

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Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.

Львов Vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове давно предлагали построить метро, однако такую идею откинули после неудачной попытки построить линию подземного трамвая. Дело в том, что в исторической части города стоят очень старые дома, которые от вибраций могут разрушиться.

Потому в городе развит наземный общественный транспорт. В частности, в 2018 году "Львовэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о намерениях кредитного финансирования для закупки 50 новых троллейбусов.

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