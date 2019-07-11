І це не жарт! Депутати Львова підтримали будівництво метро

Депутати Львівської міської ради підтримали петицію про розморожування проекту будівництва метро.

Під даними видання Zaxid.net, за відповідну петицію, яку зареєстрував Василь Лозовий, на засіданні 11 липня проголосували 34 людини.

У петиції йдеться, що за 10-15 років до Львова приєднаються прилеглі населені пункти, тому будівництво метрополітену може запобігти транспортному колапсу. При цьому будувати підземку пропонується в радіусі 1 км від Львівської міськадміністрації.

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Департамент житлового господарства та інфраструктури Львова тепер маэ розробити дорожню карту з вирішення цього питання.

Львів Vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові давно пропонували побудувати метро, проте таку ідею відкинули після невдалої спроби побудувати лінію підземного трамвая. Справа в тому, що в історичній частині міста стоять дуже старі будинки, які від вібрацій можуть зруйнуватися.

Тому в місті розвинений наземний громадський транспорт. Зокрема, в 2018 році "Львівелектротранс" і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про наміри кредитного фінансування для закупівлі 50 нових тролейбусів.

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