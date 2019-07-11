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І це не жарт! Депутати Львова підтримали будівництво метро

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Депутати Львівської міської ради підтримали петицію про розморожування проекту будівництва метро.

Під даними видання Zaxid.net, за відповідну петицію, яку зареєстрував Василь Лозовий, на засіданні 11 липня проголосували 34 людини.

У петиції йдеться, що за 10-15 років до Львова приєднаються прилеглі населені пункти, тому будівництво метрополітену може запобігти транспортному колапсу. При цьому будувати підземку пропонується в радіусі 1 км від Львівської міськадміністрації.

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Департамент житлового господарства та інфраструктури Львова тепер маэ розробити дорожню карту з вирішення цього питання.

Львів

Львів

Vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові давно пропонували побудувати метро, проте таку ідею відкинули після невдалої спроби побудувати лінію підземного трамвая. Справа в тому, що в історичній частині міста стоять дуже старі будинки, які від вібрацій можуть зруйнуватися.

Тому в місті розвинений наземний громадський транспорт. Зокрема, в 2018 році "Львівелектротранс" і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про наміри кредитного фінансування для закупівлі 50 нових тролейбусів.

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Місце
Україна Львів
Тег
метро
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Позвоните Омеляну,построит.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
П
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