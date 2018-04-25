Фреймут назвала свои любимые города Украины 

Известная телеведущая "Нового канала" Ольга Фреймут назвала свои любимые украинские города.

"Когда я общаюсь с иностранцами, я как бы чувствую себя владелицей Одессы. Я спрашиваю, а вы были в Одессе? А вы видели, какая Одесса? Вот Львов и Одесса - это те города, которыми я очень горжусь. Еще люблю Харьков и Днепр. Сейчас вы мне скажете, почему я другие не называю. Я отвечу, что это мои любимцы", - отметила она, передает "048.ua".

По словам Фреймут, больше всего в Одессе ей нравится характер и позитивный настрой горожан.

"Мне нравится, что Одесса имеет свою независимость, какую-то другую атмосферу", - подчеркнула она.

Телеведущая также рассказала, что недавно обедала с известным психологом, у которого был мастер-класс в Одессе.

"Он смеялся, говорил, вы представляете, я приехал в Одессу с мастер-классом, как поднять самооценку. А мне девушки говорят, у нас с самооценкой все хорошо. Это специфический город, не требующий наставлений", - добавила Фреймут.

Как сообщал "Обозреватель", вокруг Фреймут разгорелся скандал.