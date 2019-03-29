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"Это уже Европа!" Поступок водителей в Одессе восхитил сеть

5.2тЧитать материал на украинском

У украинцев вызвало восторг видео из Одессы, на котором все водители пропускали "скорую помощь" в пробке.

Соответствующее видео опубликовано на странице OBOZREVATEL в Facebook. Съемка велась на видеорегистратор "скорой". На опубликованных кадрах видно, как все водители сдвигаются в сторону, чтобы пропустить машину.

Видео появилось в сети еще месяц назад. За это время на нашей странице оно набрало больше 800 тысяч просмотров, почти 400 комментариев и около 22 тысяч репостов.

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"Я думала перед просмотром видео, что всё будет наоборот, и скорая будет стоять за машинами с мигалкой. Но видео меня приятно удивило. Таки хорошие у нас люди", "Какие водители молодцы", "Респект водителям", "Это Европа!", — написали в комментариях.

"Это уже Европа!" Поступок водителей в Одессе восхитил сеть
"Это уже Европа!" Поступок водителей в Одессе восхитил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети восхитил поступок кондуктора и водителя киевского автобусного маршрута №51.

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Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Для роагулей "цэдыво",Для одесситов обычное дело
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Куя, перемога! До хохлов это правило 28 лет доходило?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ну и в РФ также сейчас большинство делает
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3
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