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"Це вже Європа!" Вчинок водіїв у Одесі вразив мережу

5.2тЧитати матеріал російською

В українців викликало захват відео з Одеси, на якому всі водії пропускали "швидку допомогу" у заторі.

Відповідне відео опубліковане на сторінці OBOZREVATEL у Facebook. Зйомка велася на відеореєстратор "швидкої". На опублікованих кадрах видно, як усі водії зсуваються вбік, щоби пропустити машину.

Відео з'явилося в мережі ще місяць тому. За цей час на нашій сторінці воно набрало більше 800 тисяч переглядів, майже 400 коментарів і близько 22 тисяч репости.

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"Я думала перед переглядом відео, що все буде навпаки, і швидка стоятиме за машинами з мигалкою. Але відео мене приємно здивувало. Таки хороші у нас люди", "Які водії молодці", "Респект водіям", "Це Європа!" , — написали у коментарях.

"Це вже Європа!" Вчинок водіїв у Одесі вразив мережу
"Це вже Європа!" Вчинок водіїв у Одесі вразив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі вразив вчинок кондуктора і водія київського автобусного маршруту №51.

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Тема
Odesa.City
Місце
УкраїнаОдеса
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Для роагулей "цэдыво",Для одесситов обычное дело
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Куя, перемога! До хохлов это правило 28 лет доходило?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ну и в РФ также сейчас большинство делает
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