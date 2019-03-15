"Это треш": в Киеве установили странный памятник Немцову

В Киеве в сквере Бориса Немцова, который создали в 2018 году, установили памятную стелу в честь погибшего российского оппозиционера.

Сегодня, 15 марта 2019 года, должно состоятся торжественное открытия стелы, но многие пользователи сети обратили внимание на то, что установили ее в весьма странном месте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владислав Красинский.

"Внимание вопрос: куда поставили памятник? На постамент или на клумбу? Нет. Положили на ступеньки и зафиксировали болтами. Вот скейтерам будет радость. Ребята, то, что с воображением у вас хреново – это и так было ясно, а со здравым смыслом что?", – написал журналист.

Пользователям сети не понравилось такое архитектурное решение и в комментариях к фото они заявили, что это "треш".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3 марта во Львове на улице Стрыйской снесли 30-метровую стелу Монумента славы. Демонтировать часть памятника решили из-за того, что стела находится в аварийном состоянии.

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