"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову

У Києві в сквері Бориса Нємцова, який створили в 2018 році, встановили пам'ятну стелу на честь загиблого російського опозиціонера.

Сьогодні, 15 березня 2019 року, має відбутися урочисте відкриття стели, але багато користувачів мережі звернули увагу на те, що встановили її в досить дивному місці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Владислав Красінський.

"Увага запитання: куди поставили пам'ятник? На постамент або на клумбу? Ні. Поклали на сходинки і зафіксували болтами. Ось скейтерам буде радість. Хлопці, те, що з уявою у вас погано – це і так було зрозуміло, а зі здоровим глуздом що?", – написав журналіст.

Користувачам мережі не сподобалося таке архітектурне рішення і в коментарях до фото вони заявили, що це "треш".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 3 березня у Львові на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монумента слави. Демонтувати частину пам'ятника вирішили через те, що стела перебуває в аварійному стані.

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