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"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову

1.9тЧитати матеріал російською

У Києві в сквері Бориса Нємцова, який створили в 2018 році, встановили пам'ятну стелу на честь загиблого російського опозиціонера.

Сьогодні, 15 березня 2019 року, має відбутися урочисте відкриття стели, але багато користувачів мережі звернули увагу на те, що встановили її в досить дивному місці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Владислав Красінський.

"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову
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"Увага запитання: куди поставили пам'ятник? На постамент або на клумбу? Ні. Поклали на сходинки і зафіксували болтами. Ось скейтерам буде радість. Хлопці, те, що з уявою у вас погано – це і так було зрозуміло, а зі здоровим глуздом що?", – написав журналіст.

"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову
"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову

Користувачам мережі не сподобалося таке архітектурне рішення і в коментарях до фото вони заявили, що це "треш".

"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову
"Це треш": у Києві встановили дивний пам'ятник Нємцову

Як раніше писав OBOZREVATEL, 3 березня у Львові на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монумента слави. Демонтувати частину пам'ятника вирішили через те, що стела перебуває в аварійному стані.

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Kyiv.City
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем бы хохлы не тешились, лишь бы не размножались))))))
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