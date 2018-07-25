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"Естественный отбор!" В сети показали опасное развлечение детей во Львове

1.9тЧитать новость на украинском

Во Львове заметили подростков, разгуливающих по крыше многоэтажного здания.

Фотографии опубликованы на странице Varta1 в Facebook с геотегом "Коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи".

Пользователей возмутило такое бездумное поведение детей.

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"В поисках адреналина и эффектных селфи", "Скорую вызывать не надо, занесут", "Нечем заняться, вот и глупость в голову лезет", "Пусть падают, естественный отбор", "Ничего не думают, потому что думать нечем", - прокомментировали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове пара занималась сексом на крыше дома.

Тема
Lviv.City
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Король Полосок
Король Полосок
Я теж колись полюбляв ходити по кришах та дівок лякати, але якось звалився з корівника у купу гною, з того часу висоти боюся. У ціх шмаркачів цей безцінний досвід ще попереду.
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