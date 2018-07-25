"Естественный отбор!" В сети показали опасное развлечение детей во Львове

Во Львове заметили подростков, разгуливающих по крыше многоэтажного здания.

Фотографии опубликованы на странице Varta1 в Facebook с геотегом "Коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи".

Пользователей возмутило такое бездумное поведение детей.

"В поисках адреналина и эффектных селфи", "Скорую вызывать не надо, занесут", "Нечем заняться, вот и глупость в голову лезет", "Пусть падают, естественный отбор", "Ничего не думают, потому что думать нечем", - прокомментировали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове пара занималась сексом на крыше дома.