Елтон Джон зустрівся в Києві з хлопчиком, якого не зміг усиновити 9 років тому

Британський музикант і громадський діяч Елтон Джон зустрівся в Києві з 10-річним Львом Агеєвим, якого співак хотів усиновити в 2009 році.

Елтон Джон побачився з дитиною 28 травня під час фестивалю "Кураж Базар", де проводилася благодійна акція з профілактики та боротьби зі СНІДом в Україні. Хлопчик приїхав на зустріч з музикантом за сприяння фонду "АнтиСНІД" Олени Пінчук, повідомляє "Україна молода ".

Елтон Джон вперше побачив дитину дев'ять років тому під час візиту до притулку в Макіївці. Тоді співак і його партнер Девід Ферніш запропонували усиновити 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика, але влада їм відмовила.

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У 2014 році, з початком російської агресії в Україні, саме Елтон Джон допоміг хлопчику і його брату Артему разом з бабусею переїхати до Львова з окупованої Макіївки, що під Донецьком.

Елтон Джон і Лев Агєєв в 2009 році umoloda.kiev.ua

Як повідомляв CityOboz, в Маріуполі студент-перукар Микита Накалюжний безкоштовно постриг бійців, які знаходяться на лікуванні в хірургічному відділенні військового госпіталю. Вчинок підлітка зворушив багатьох українців, в тому числі і самих військовослужбовців.