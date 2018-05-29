Елтон Джон зустрівся в Києві з хлопчиком, якого не зміг усиновити 9 років тому

Британський музикант і громадський діяч Елтон Джон зустрівся в Києві з 10-річним Львом Агеєвим, якого співак хотів усиновити в 2009 році.
Елтон Джон побачився з дитиною 28 травня під час фестивалю "Кураж Базар", де проводилася благодійна акція з профілактики та боротьби зі СНІДом в Україні. Хлопчик приїхав на зустріч з музикантом за сприяння фонду "АнтиСНІД" Олени Пінчук, повідомляє "Україна молода ".
Елтон Джон вперше побачив дитину дев'ять років тому під час візиту до притулку в Макіївці. Тоді співак і його партнер Девід Ферніш запропонували усиновити 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика, але влада їм відмовила.
umoloda.kiev.ua
umoloda.kiev.ua
umoloda.kiev.ua
У 2014 році, з початком російської агресії в Україні, саме Елтон Джон допоміг хлопчику і його брату Артему разом з бабусею переїхати до Львова з окупованої Макіївки, що під Донецьком.
Елтон Джон і Лев Агєєв в 2009 році
umoloda.kiev.ua
Як повідомляв CityOboz, в Маріуполі студент-перукар Микита Накалюжний безкоштовно постриг бійців, які знаходяться на лікуванні в хірургічному відділенні військового госпіталю. Вчинок підлітка зворушив багатьох українців, в тому числі і самих військовослужбовців.