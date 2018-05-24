Восхитил воинов и Украину: юный парикмахер из Мариуполя объяснил свой поступок

В Мариуполе студент-парикмахер Никита Накалюжный бесплатно постриг бойцов, которые находятся на лечении в хирургическом отделении военного госпиталя. Благородный поступок подростка растрогал многих украинцев, в том числе и самих военнослужащих.

CityOboz пообщался с Никитой и узнал детали его визита в госпиталь.

Парню 15 лет, родился он в Запорожье, однако с пяти лет живет в Мариуполе. Подросток скромный, о себе много не рассказывает. Говорит, что идея постричь бойцов в госпитале у него возникла спонтанно.

"Я просто пришел поговорить с военными, спросить, как дела… Вспомнил, что учусь на парикмахера, и предложил стрижки. Сначала мне ответили, что не надо. Потом один из них вышел и сказал: "Пошли пройдем". Каждый, кто заходил стричься, спрашивал у меня "ты волонтер?" или "ты по какой-то акции?", – рассказывает Никита Накалюжный.

facebook.com / Тарас Шеремета

"Когда я их постриг, они говорили: "Спасибо, мне очень нравится". Почти каждый говорил, что стрижки выполнены профессионально", – отмечает парень.

facebook.com / Тарас Шеремета

facebook.com / Тарас Шеремета

Никита только начал учиться на парикмахера. Он закончил первый курс Мариупольского профессионального машиностроительного лицея. Впереди еще полтора года обучения. Свое дело парень любит и говорит, что будет и дальше навещать бойцов в госпитале.

"Каждую субботу буду приходить стричь военных", – добавил подросток.

Как сообщал OBOZREVATEL, о парне на своей странице в Facebook написал военный медик Тарас Шеремета. Его пост собрал почти 7 тысяч лайков и более 6 тысяч репостов.

Пользователи соцсети восхищались Никитой и оставили множество комментариев: "Молодец, парень! И сам красиво постриженный и красивые сделал прически бойцам!", "Поступок на все 100%!", "Солнышко, мы все благодарны тебе за твое большое сердце! Оставайся всегда таким настоящим человеком", "Такие дети – это надежда на лучшее будущее".