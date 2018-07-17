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"Держал час в плену": в Херсоне разгорелся скандал из-за водителя-обжоры

1.5тЧитать новость на украинском

В Херсоне произошел странный инцидент с водителем маршрутного такси. Мужчина отправился обедать в чебуречную, буквально закрыв пассажиров в салоне.

Свой поступок он мотивировал тем, что у него наступило время обеда, пишет 0552.ua.

Об инциденте журналистам рассказала очевидица. По ее словам, водитель маршрутки №20 припарковался в неположенном месте и пошел обедать в ближайшую чебуречную. Пассажиры в это время находились в салоне.

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"Водитель закрыл пассажиров в забитом транспорте. Припарковавшись в неположенном месте возле магазина "Чух-чух" по ул. Потемкинской, он пошел в чебуречную. Мужчина бросил людей и пошел обедать, обосновав это тем, что сейчас время обеда и он имеет полное право. То, что в душном транспорте находились дети, его не остановило",- рассказала она.

Как сообщал ранее CityOboz, в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.

Место
УкраинаХерсон
Объект
маршрутка
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