"Держал час в плену": в Херсоне разгорелся скандал из-за водителя-обжоры

В Херсоне произошел странный инцидент с водителем маршрутного такси. Мужчина отправился обедать в чебуречную, буквально закрыв пассажиров в салоне.

Свой поступок он мотивировал тем, что у него наступило время обеда, пишет 0552.ua.

Об инциденте журналистам рассказала очевидица. По ее словам, водитель маршрутки №20 припарковался в неположенном месте и пошел обедать в ближайшую чебуречную. Пассажиры в это время находились в салоне.

"Водитель закрыл пассажиров в забитом транспорте. Припарковавшись в неположенном месте возле магазина "Чух-чух" по ул. Потемкинской, он пошел в чебуречную. Мужчина бросил людей и пошел обедать, обосновав это тем, что сейчас время обеда и он имеет полное право. То, что в душном транспорте находились дети, его не остановило",- рассказала она.

Как сообщал ранее CityOboz, в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.