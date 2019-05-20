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День Києва 2019: історія свята і чим зайнятися в цей день

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У 2019 День Києва відзначатимуть 26 травня. На честь 1537-річчя столиці України пройде безліч святкових заходів, Всеукраїнський велодень і традиційний Пробіг під каштанами.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію святкування Дня Києва та те, які події чекають городян 26 травня.

День Києва 2019: історія свята і чим зайнятися в цей день

День Києва зазвичай відзначають в останні вихідні дні травня. Перше святкування відбулося в кінці травня 1982 року. Тоді відзначали 1500-річчя міста.

Уже з 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше було офіційно відзначено День Києва. Цю дату запропонував журналіст В'ячеслав Лашук.

День Києва 2019: історія свята і чим зайнятися в цей день

Заходи, присвячені Дню Києва, проходять протягом декількох днів. У 2019 році 25 травня відбудеться традиційна вітрильна регата, а також святковий концерт на Контрактовій площі, в якому візьме участь DZIDZIO.

День Києва 2019: історія свята і чим зайнятися в цей день

26 травня, о 20:00 в рамках святкування на Контрактовій площі відбудеться концерт "Космічна симфонія" в супроводі симфонічного оркестру і хору Національної оперети України.

День Києва 2019: історія свята і чим зайнятися в цей день

Концерт представить автор музики - популярний в Україні в 80-ті роки французький композитор Дідьє Маруані, який також є автором відомого мюзиклу Le Reve de Mai, присвяченого протестам в 1968 році у Франції. Вперше хіти Маруані та групи Space будуть звучати в форматі open-air.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочивати українці в 2019 році.

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Тема
День Києва
Місце
УкраїнаКиїв
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