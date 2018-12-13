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''Чудовище'': в киевском троллейбусе разгорелся скандал

2.1тЧитать материал на украинском

В Киеве произошел скандал из-за льготного проезда. Инцидент случился в троллейбусе №32. Так, мужчина хотел проехаться в транспорте используя картку киевлянина, но, кондуктор пыталась заставить его оплатить проезд и предоставить другие документы. После того, как мужчина отказался - она заявила, что троллейбус отправляется в депо.

Десятки людей были вынуждены покинуть транспортное средство. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь сети Сергей Войченко.

''Чудовище'': в киевском троллейбусе разгорелся скандал
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"Гражданин пытался проехать по карте киевлянина, кондуктор же сообщила, что у нее не работают никакие терминалы и требовала каких-то дополнительных документов для подтверждения возможности бесплатного проезда. Мужчина настаивал на том, что у него есть права и он хочет, чтобы его права уважали и соблюдали. Кондуктор решила, что троллейбус "идет в депо" и в час пик сняла его с маршрута. Мало того, она всем вернула деньги за билеты, кто хотел выйти. Стоит также заметить, что троллейбус не двигался минут 20, пассажиры потеряли время", - написал Войченко.

Отметим, что пассажиры троллейбуса пытались заставить мужчину оплатить проезд, угрожали ему и обзывали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пассажиры троллейбуса №47 (ул. Милославская — метро "Минская") рассказали трогательную историю о девушке-кондукторе, которая пробивает билеты необычными компостерами в виде снежинок, сердечек и листочков.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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