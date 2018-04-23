Часть Харькова осталась без воды: названы адреса

В отдельных районах Харькова утром 23 апреля из-за проведения аварийно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Индустриальный район:

пр. Московский, 294 (п. №4, стояк); пр. Александровский, 154-а (п. №3, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 10; ул. Старошишковская, 2, 5; ул. Старошишковская, 4; пер. 1-й Лесопарковский, 5; пер. 2-й Лесопарковский, 12 до 17:00 23.04.18 г.; ул. Садовая (Чубаря), 1; до 18:00 23.04.18 г.; ул. Леся Сердюка, 54 (п. №5-8); ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк); ул. Шевченко, 337 (п. №1, стояк) до 17:00 23.04.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №4, стояк); ул. Героев Труда, 45 (п. №4, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 101 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 174 (кор. №4, п. №2, стояк); пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №1, стояк); пр. Гагарина, 49-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 45 (п. №1, стояк); ул. Золочевская, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 17:00 23.04.18 г.; ул. Клочковская, 16; ул. Ахсарова, 23 (п. №7, стояк), 18 (п. №1, стояк); пр. Победы, 48-а (п. №3, стояк); ул. 23 Августа, 47(п. №1, стояк) до 20:00 23.04.18 г.

Как сообщал CityOboz, ранее в Киеве на две недели отключали водоснабжение.