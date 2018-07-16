17 июля 2018: какой сегодня праздник

17 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

День Конституции Южной Кореи, Всемирный день международного уголовного правосудия, годовщины первого описанного наблюдения солнечного затмения, презентации проекта кондиционера воздуха и премьеры культового мультфильма "The Beatles: Желтая подводная лодка"; трагические даты - расстрела царской семьи и гибели 298 человек в сбитом сепаратистами Boeing - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 17 июля

Именины в этот день празднуют Александра, Мария, Ольга, Николай, Алексей, Анастасия, Татьяна и Федор.

День Конституции в Южной Корее

Конституцию Южной Кореи приняли 17 июля 1948 года, однако официальным праздник основного закона страны стал лишь год спустя - в 1949-ом.

До 2008 года этот день был в Корее нерабочим и отмечался масштабно. Теперь 17 июля корейцы выходят на работу и какие-никакие торжества, посвященные празднику, проходят разве что в столице и в крупных городах страны.

Флаг Южной Кореи

Кстати, 17 июля государственные праздники также отмечают в Финляндии (День демократии), в Ираке (День Республики) и в Лесото (День короля).

Всемирный день международного уголовного правосудия

Ровно 20 лет назад 17 июля был принят Римский статут - договор, ставший основой для создания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Работа над важнейшим документом велась половину столетия, с 1948-го. Цель праздника, учрежденного в честь этой даты, - укрепить международное правосудие и подтвердить приверженность его принципам.

122 государства являются участниками Римского статута. Еще 37 стран, включая Украину, Римский статут подписали, но все еще не ратифицировали.

Международный уголовный суд в Гааге

Также 17 июля:

709 до н. э. - китаец по имени Чу Фу сделал первое в мире полное описание солнечного затмения.

1854 - в Австрии запустили первую в Европе горную железную дорогу.

1868 - столицу Японии перенесли из Киото в Токио.

1902 - инженер и изобретатель из Нью-Йора Уиллис Кэрриер создал для бруклинской типографии первый в мире проект кондиционера воздуха. Патент на изобретение инженер получил лишь в 1906 году, а первое устройство его конструкции установили в 1914-ом в Миннеаполисе.

1918 - в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге расстрелян российский император Николай II c семьей.

1968 - в Лондоне состоялась премьера полнометражного мультфильма "The Beatles: Желтая подводная лодка".

2014 - на востоке Донецкой области в районе села Грабово сбит пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Несмотря на убедительные доказательства вины России в случившемся, руководство этой страны все отрицает и сотрудничать с Совместной следственной группой отказывается.

17 июля родились

1846 - Николай Миклухо-Маклай, этнограф и путешественник украинского происхождения.

1849 - Олена Пчилка (настоящее имя Ольга Петровна Косач), мать Леси Украинки, писательница.

1954 - канцлер Германии Ангела Меркель.

Также OBOZREVATEL составил гороскоп на 17 июля по картам Таро.