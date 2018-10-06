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Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы

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Одесса — необычный город, живущий своей собственной жизнью. Город, которым гордятся как его жители, так и гости. В Одессе есть особый колорит: удивительная старинная архитектура, уютная атмосфера небольших двориков и музыка, звучащую на центральных улицах.

Фоторепортаж из Одессы под названием "Люди и мелочи" опубликовал житель города Сергей Ристенко на своей странице в социальной сети Facebook.

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"В этом году в Одессе я никуда не спешил и больше созерцал, чем снимал. И ощутил, что город мне нравится в деталях, а не эпичными и привычными панорамами и видами. Именно в деталях и людях я его люблю. Одесса как Израиль - она либо сразу нравится, либо нет - среднего не дано", - написал Ристенко.

Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы
Люди и мелочи: фотограф показал необычные снимки Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети обнародовали фоторепортаж из пляжа "Ланжерон" в Одессе в самый разгар бархатного сезона.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаОдесса
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Як вернется в родную гавань,станет еще краще
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