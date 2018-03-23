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Наталка Диденко
Наталка Диденко
СиноптикВсе статьи автора

Когда ты синоптик

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1. Каждый день не похож на предыдущий. Другой, интересный. Как не бывает двух абсолютно одинаковых метеорологических ситуаций, двух идентичных погод, двух одинаковых дождей, облаков или снегопадов, так и в жизни синоптика каждый день - полный спектр различных впечатлений, событий и чувств. В зависимости от синоптической ситуации. Что делает жизнь полнее.

2. Ежедневно шлифуется чувство юмора, толерантность и выдержка. Уже более 30 лет я слушаю в свой адрес в разных обстоятельствах анекдот о том, как чукчи ходили на охоту. Сразу после Нового года возникают массовые вопросы о погоде на Пасху. После Пасхи - о летней жары, которая все уничтожит. А с началом осени каждый год я получаю просьбу прокомментировать грядущие морозы в -50 градусов, которые охватят всю Землю. И каждый раз надо улыбнуться анекдоту, терпеливо объяснить невозможность аж такого долгосрочного прогноза и толерантно воспринимать всех "городских сумасшедших", искренних и симпатичных невежд.

3. Синоптик всегда живет будущим, крепко держась за сегодняшний день. Специфика прогноза погоды на ближайшее будущее время сбивает с календарного режима, однако позволяет быть всегда защищенным и готовым к любым сюрпризам текущего дня. Поэтому у синоптика, его родственников и друзей максимум зонтов на любой дождь или порывы ветра и минимум испорченных дождем или гололедом гардеробных объектов.

4.Синоптик благодаря профессии имеет много сторонников и друзей. Что бы там не говорили о насмешках над ними и тотальное недоверие. В наше время открытых границ и славного безвиза все равно все интересуются именно у человечных профессионалов, а не в бездушных гаджетов, будущими погодными условиями грядущей отпуска или командировки. А учитывая килограммовые ограничения багажа, в самолетах особенно важно знать, что брать, а что выбросить.

Очень заинтересованы украинцы погодой выходных в дачно-огородный период. Уже не говоря о планах на шашлыки, купание-загорание и вероятность сильной грозы с ливнем во время короткого летнего отдыха. Вот здесь мастерство коммуникации синоптика возрастает в разы.

5.Синоптик не может не волноваться за сбываемость своего прогноза. И всегда очень переживает, как несбывшийся прогноз повлияет на других. Потому что его работа круглосуточно на виду. И эта порой даже вынужденность за долгие годы жизни в профессии формирует сострадание, ответственность, заботу о других, уменьшает эгоизм и увеличивает заинтересованность процессами общественной жизни. Что и является важнейшим для понимания и материализации счастья.

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Наталка ДиденкоНаталка Диденко
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