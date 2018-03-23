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Наталка Діденко
Наталка Діденко
СиноптикВсі статті автора

Коли ти синоптик

1.4тЧитати новину російською

1. Кожен день не схожий на попередній. Інший, цікавий. Як не буває двох абсолютно однакових метеорологічних ситуацій, двох ідентичних погод, двох однакових дощів, хмар чи снігопадів, так і в житті синоптика щодня — повний спектр різних вражень, подій та почуттів. Залежно від синоптичної ситуації. Що робить життя повнішим.

2. Щодня шліфується почуття гумору, толерантність та витримка. Бо вже більше 30 років я слухаю на свою адресу в різних обставинах анекдот про те, як чукчі ходили на полювання. Одразу після Нового року виникають масові питання про погоду на Великдень. Після Великодня — про літню спеку, яка все знищить. А з початком осені щороку я отримую прохання прокоментувати прийдешні морози у -50 градусів, які охоплять усю Землю. І кожного разу треба посміхнутися на анекдот, терпляче пояснити про неможливість аж такого довгострокового прогнозу і толерантно сприймати усіх "міських божевільних", щирих та симпатичних невігласів.

3. Синоптик завжди живе майбутнім, міцно тримаючись за сьогоднішній день. Специфіка прогнозу погоди на близьке майбутнє часом збиває з календарного режиму, проте дозволяє бути завжди захищеним та готовим до будь-яких сюрпризів поточного дня. Тому в синоптика, його родичів та друзів максимум парасоль на будь-який дощ чи пориви вітру і мінімум зіпсованих дощем чи ожеледицею гардеробних об'єктів.

4.Синоптик завдяки професії має багато прихильників та друзів. Що б там не казали про насмішки над ними та тотальну недовіру. У наші часи відкритих кордонів та славного безвізу все одно всі цікавляться саме в олюднених професіоналів, а не в бездушних гаджетів, майбутніми погодними умовами прийдешньої відпустки чи відрядження. А враховуючи кілограмові обмеження багажу, в літаках особливо важливо знати, що брати, а що викинути.

Надзвичайно зацікавлені українці погодою вихідних у дачно-городній період. Вже не кажучи про плани на шашлики, купання-засмагання та ймовірність сильної грози із зливою під час короткого літнього відпочинку. Ось тут майстерність комунікації синоптика зростає в рази.

5.Синоптик не може не хвилюватися за справджуваність свого прогнозу. І завжди дуже переживає, як несправджений прогноз вплине на інших. Бо його робота цілодобово на виду. І ця часом навіть вимушеність за довгі роки життя у професії формує співчуття, відповідальність, турботу про інших, зменшує егоїзм та збільшує зацікавленість процесами громадського життя. Що і є найважливішим для розуміння і матеріалізації щастя.

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Наталка ДіденкоНаталка Діденко
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