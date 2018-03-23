1. Кожен день не схожий на попередній. Інший, цікавий. Як не буває двох абсолютно однакових метеорологічних ситуацій, двох ідентичних погод, двох однакових дощів, хмар чи снігопадів, так і в житті синоптика щодня — повний спектр різних вражень, подій та почуттів. Залежно від синоптичної ситуації. Що робить життя повнішим.

2. Щодня шліфується почуття гумору, толерантність та витримка. Бо вже більше 30 років я слухаю на свою адресу в різних обставинах анекдот про те, як чукчі ходили на полювання. Одразу після Нового року виникають масові питання про погоду на Великдень. Після Великодня — про літню спеку, яка все знищить. А з початком осені щороку я отримую прохання прокоментувати прийдешні морози у -50 градусів, які охоплять усю Землю. І кожного разу треба посміхнутися на анекдот, терпляче пояснити про неможливість аж такого довгострокового прогнозу і толерантно сприймати усіх "міських божевільних", щирих та симпатичних невігласів.

3. Синоптик завжди живе майбутнім, міцно тримаючись за сьогоднішній день. Специфіка прогнозу погоди на близьке майбутнє часом збиває з календарного режиму, проте дозволяє бути завжди захищеним та готовим до будь-яких сюрпризів поточного дня. Тому в синоптика, його родичів та друзів максимум парасоль на будь-який дощ чи пориви вітру і мінімум зіпсованих дощем чи ожеледицею гардеробних об'єктів.

4.Синоптик завдяки професії має багато прихильників та друзів. Що б там не казали про насмішки над ними та тотальну недовіру. У наші часи відкритих кордонів та славного безвізу все одно всі цікавляться саме в олюднених професіоналів, а не в бездушних гаджетів, майбутніми погодними умовами прийдешньої відпустки чи відрядження. А враховуючи кілограмові обмеження багажу, в літаках особливо важливо знати, що брати, а що викинути.

Надзвичайно зацікавлені українці погодою вихідних у дачно-городній період. Вже не кажучи про плани на шашлики, купання-засмагання та ймовірність сильної грози із зливою під час короткого літнього відпочинку. Ось тут майстерність комунікації синоптика зростає в рази.

5.Синоптик не може не хвилюватися за справджуваність свого прогнозу. І завжди дуже переживає, як несправджений прогноз вплине на інших. Бо його робота цілодобово на виду. І ця часом навіть вимушеність за довгі роки життя у професії формує співчуття, відповідальність, турботу про інших, зменшує егоїзм та збільшує зацікавленість процесами громадського життя. Що і є найважливішим для розуміння і матеріалізації щастя.