Вышел первый трейлер нового суперблокбастера DC

DC Comics и Warner Brothers опубликовали грандиозный трейлер американского фантастического боевика "Аквамен".

В ролике рассказывается история мальчика Артура Карри (Джейсон Момоа), у которого с детства проявились невероятные способности. С возрастом, за счет внушительной силы, скорости и возможности дышать под водой, он становится супергероем Акваменом и начинает сражение за трон правителя семи морей.

Официальный трейлер (английский)/Youtube/Warner Bros. Pictures

Официальный трейлер (русский)/Youtube/WBRussia

Новости В сети появился трейлер новой украинской комедии с Винником и Потапом

Фильм был снят на основе комиксов издательства DC Comics. Режиссером стал Джеймс Ван, а сценаристом - Уилл Билл.

В главных ролях - Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и Николь Кидман.

Выход в прокат запланирован на 21 декабря 2018 года.

Как сообщал ранее CityOboz, в свободном доступе в интернете появился тизер одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года - фантастического триллера "Стекло".