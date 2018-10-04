В Украине выходит разгромленный критиками блокбастер ''Веном'': трейлер фильма

4 октября в кинотеатрах Украины стартовал показ фантастического фильма “Веном”. Главную роль в экранизации популярного комикса от Marvel сыграл американский актер Том Харди.

Веном является главным антагонистом вселенной фантастического героя Человека Паука. Трейлер опубликовали на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

Режисером фильма стал Рубен Флейшер, который известен по таким работам, как "Охота на гангстеров" и "Добро пожаловать в Зомбилэнд". Сценарий Скотта Розенберга, Джеффа Пинкнера и Келли Марсел основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экранизация "Венома" оказалась разгромлена не только западными кинокритиками, но и российскими. В частности, российский кинокритик Алексей Литовченко жестко "прошелся" по картине.