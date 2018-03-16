В кинотеатрах идет украинский мультфильм "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" производства студии "Анимаград". Он в свой первый уикенд собрал очень хорошую кассу: 21,5 млн гривен, почти 286 тыс. зрителей.

Это прекрасно. Мультик действительно неплохой, возможно, не чета диснеевским, но как для украинского продукта - то ок. Но я сейчас хочу поговорить не о его достоинствах, а о хайпе вокруг него.

Мультфильм создан по мотивам произведения Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Многие восприняли это как предательство: "неужели не нашлось достойного украинского текста экранизации?", "почему мы снова заимствуем что-то у русских?", "не играет ли это на тезис "один народ" - и много других аргументов в пользу "зрады".

Но я предлагаю посмотреть на это под другим углом зрения.

Пушкин - это российский "наше всё". "Руслан и Людмила" - это первая его законченная поэма. Важный момент: написана - и-дам! - на украинском материале, там фигурирует киевский князь, древнерусские богатыри бороздят украинские просторы, а Москвы, судя по всему, еще не существует. То есть Украина имеет полные права на, так сказать, первоисточника.

"Похищенная принцесса ..." снята по мотивам поэмы Пушкина, то есть это не экранизация. Авторы мультика берут героев Пушкина, видоизменяют их и ставят в контекст, который в поэме нету. То есть происходит "культурное присвоения" пушкинской поэмы.

Немного теории о "культурное присвоения". Это означает заимствования одной культурой рис или явлений с другой. Но обычно этот термин негативный оттенок. Имеется в виду, что культура, в которой было что-то заимствовано, становится объектом эксплуатации и угнетения.

Хрестоматийный пример - музыка Элвиса Пресли и творчество темнокожих американских музыкантов. Элвис взял элементы музыки темнокожих и стал использовать их по своему усмотрению, так как темнокожие традиционно этого не делают. То есть Элвис эксплуатирует музыку темнокожих, присваивает ее. Для "культурного присвоения" характерно вырывание каких-то явлений из контекста и наделения их нехарактерными для первоисточника свойствами.

Так вот. Мультик "Похищенная принцесса" делает примерно то же самое с произведением Пушкина - берет мотивы оттуда и распоряжается ими по своему усмотрению, не оглядываясь на литературное произведение, русскую культуру и вообще "русский дух". То есть русская культура в этом случае выступает как объект эксплуатации.

При этом "эксплуататором" не украинская культура, а европейская. Будем откровенны - в мультике мало признаков именно украинской культуры. Авторы "похищенной принцессы ..." вписывают героев Пушкина в европейский фон, делают их европейцами. Собственно, от Пушкина остались только имена героев, а остальные - сплошная Европа.

Вот, например, Киев.

Кадр из мультфильма "Похищенная принцесса"

Это что могло бы быть? Чехия? Франция? Италия? Этот пейзаж выглядит как некое обобщенное европейский городок.

Или одежду героев. Это тоже некоторое усредненное европейское платье, как его видят мультипликаторы Disney и Pixar.

Кадр из мультфильма "Похищенная принцесса"

Характеры героев скроены по проверенным голливудским лекалам, собственно, так же, как и сценарий. Русским духом там не пахнет. Там пахнет Европой и ориентацией на европейский рынок и европейские деньги. И это прекрасно. Украина - это Европа.

Вряд ли "Анимаград" (который является частью Film.UA) думали о каком-то там "культурное присвоения", когда делали мультфильм. Скорее всего, планировалось, что этот продукт можно будет продать и в Россию тоже. Я не знаю, продали "Похищенную принцессу ..." в Россию, такой информации я не нашла. Но продали в кучу других стран - Румынию, Турцию, Литву, Латвию, Израиль, Хорватию, Болгарию и т.д., в общем "на более чем 50 территорий по всему миру", хвастается "Анимаград". Это победа.

П.С. Вспомнилось. В прошлом году, кстати, министр иностранных дел Павел Климкин назвал Пушкина украинском. В шутку, конечно. Но в этой шутке есть кусочки истины, а также троллинга и культурного присвоения.