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Михаил Дзюба
Михаил Дзюба
Писатель, редакторВсе статьи автора

ТОП-5 фильмов января, которые нельзя пропустить

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Первый месяц нового года порадует зрителя французской комедией об основах бизнеса, новым супергеройским блокбастером М. Найт Шьмалана, продолжением боксерской саги от Сильвестра Сталлоне, триллером о криминальных трущобах Детройта 80-х и байопиком о дружбе белого вышибалы с чернокожим джазовым пианистом

"Красивый бизнес"

40-летнего гедониста Жака (Жан Дюжарден) выгоняют из дома родители. Он остался в халате и тапках под открытым небом – без перспектив и будущего. Впрочем, Жак не унывает. Он решает стать богачом, просто нужна идея на миллион. По его мнению – это пластическая хирургия для бедных! В 2007 году один из главных артистов современного французского кино Жан Дюжарден уже раскрывал тему капитализма. Лента "99 франков" оказалась острой сатирой на западный рекламный бизнес в частности и корпоративную модель мира в целом. "Красивый бизнес" – легкая комедия о том, как маленькому человеку отстоять свой островок благополучия в океане больших дел. Учимся частному предпринимательству с 10 января.

Рейтинг IMDB - 6,4/10

"Стекло"

М. Найт Шьямалан завершает свою оригинальную супергеройскую трилогию. Две первых ленты серии – "Неуязвимый" с Брюсом Уиллисом и Самуэлем Л. Джексоном и "Сплит" с Джемсом Макэвоем – вышли с разницей в 16 лет, в 2000 и 2016 годах, соответственно. В них Шьямалан полностью переосмыслил жанр, высказав мнение, что супергерой необязательно должен совершать героические поступки. В "Стекле" все персонажи предыдущих картин появятся на одном экране, чтобы, наконец, выяснить кто есть кто. Звездный состав из Уиллиса, Джексона и Макэвоя, разумеется, прилагается. Что там у супергероев – узнаем с 17 января.

Рейтинг IMDB - еще не выставлен

"Крид ІІ: Наследие Рокки Бальбоа"

Вторая серия из перезапущенной франшизы "Рокки". После событий первого фильма, в котором Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) забрался на вершину профессионального бокса, а Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) "нокаутировал" рак, история получает неожиданный поворот. В трущобах Киева живет, тренируется и избивает людей Виктор Драго (Флориан Мунтенау). Да, сын именно того Ивана Драго (Дольф Лунгренд), который 30 лет назад убил на ринге отца Адониса, а затем был мстительно и крепко избит Рокки прямо на глазах руководителей СССР. Поэтому семейство Драго теперь изгнано с исторической родины. Чтобы вернуться обратно, им кровь из носу необходимо драться с Адонисом Кридом. За сложной сюжетной конструкцией "Крид ІІ" снова кроется простая спортивная драма с духоподъемным пафосом и моралью о преодолении. Тем не менее, такая коллизия работает с выхода "Рокки" в 1976 году. Потому нет причин, чтобы не сработало и на этот раз. К слову, Сталлоне официально заявил, что данная лента последняя, где появится персонаж Рокки Бальбоа. Печально, но старик уходит на покой. Смотрим бой с 24 января.

Рейтинг IMDB - 7,7/10

"Зеленая книга"

В начале 1960-х годов в США были еще сильны расистские настроения. Тем более в южных штатах. Поэтому джазовый пианист-виртуоз Дон Ширли (Махершала Али) нанимает неотесанного вышибалу Тони Липа (Вигго Мортинсен) для поддержки в туре по провинциальной Америке. Прекрасный комедийный режиссер Питер Фаррелли неожиданно заходит на территорию "все люди братья", и снимает тонкий разговорный бадди-муви. Реальная история, легшая в основу ленты, – путешествие по бескрайним просторам Северной Америки белого деревенщины и интеллигентного музыканта, перетекшее в крепкую дружбу – настолько зацепила критиков, что "Зеленая книга" уже вошла в 10 лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусства. Нет причин не доверять кинокритикам, поэтому идем в кино с 24 января.

Рейтинг IMDB - 8,3/10

"Белый парень Рик"

1984 год, Детройт. 16-летний подросток Рик (Ричи Меррит) подрабатывает тайным осведомителем ФБР, при этом ведет собственную игру – он один из крупнейших драгдилеров Детройта. Очередная реальная история, произошедшая в США и получившая в свое время широкий общественный резонанс, обрела киновоплощение. Кроме неординарной истории в фильме еще есть лауреат премии "Оскар" Мэттью Макконахи, игра которого уже повод сходить в кинотеатр. Как в 80-е торговали наркотиками, узнаем с 31 января.

Рейтинг IMDB - 6,5/10

Автор
Михаил Дзюба Михаил Дзюба
Место
УкраинаКиев
Теги
кинокинотеатр
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