Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Кіно

Михайло Дзюба
Михайло Дзюба
Письменник, редакторВсі статті автора

ТОП-5 фільмів січня, які не можна пропустити

338Читати матеріал російською

Перший місяць нового року порадує глядача французької комедією про основи бізнесу, новим супергеройський блокбастером М. Найт Шьмалана, продовженням боксерської саги від Сильвестра Сталлоне, трилером про кримінальні трущобах Детройта 80-х і байопіком про дружбу білого вишибали з чорношкірим джазовим піаністом

"Красивий бізнес"

40-річного гедоніста Жака (Жан Дюжарден) виганяють з дому батьки. Він залишився в халаті і тапках під відкритим небом – без перспектив та майбутнього. Втім, Жак не сумує. Він вирішує стати багатієм, просто потрібна ідея на мільйон. На його думку – це пластична хірургія для бідних! У 2007 році один з головних артистів сучасного французького кіно Жан Дюжарден вже розкривав тему капіталізму. Стрічка "99 франків" виявилася гострою сатирою на західний рекламний бізнес зокрема і корпоративну модель світу в цілому. "Красивий бізнес" – легка комедія про те, як маленькій людині відстояти свій острівець благополуччя в океані великих справ. Вчимося приватному підприємництву з 10 січня.

Рейтинг IMDB - 6,4/10

"Скло"

М. Найт Шьямалан завершує свою оригінальну супергеройську трилогію. Дві перших стрічки серії – "Невразливий" з Брюсом Віллісом і Самуелем Л. Джексоном та "Спліт" з Джемсом Макевоєм – вийшли з різницею в 16 років, у 2000 та 2016 роках, відповідно. У них Шьямалан повністю переосмислив жанр, висловивши думку, що супергерой необов'язково повинен здійснювати героїчні вчинки. В "Склі" всі персонажі попередніх картин з'являться на одному екрані, щоб, нарешті, з'ясувати хто є хто. Зірковий склад з Вілліса, Джексона та Макевоя, зрозуміло, додається. Що там у супергероїв – дізнаємося з 17 січня.

Рейтинг IMDB - ще не зазначено

"Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа"

Друга серія з перезапущеної франшизи "Роккі". Після подій першого фільму, в якому Адоніс Крід (Майкл Б. Джордан) забрався на вершину професійного боксу, а Роккі Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) "нокаутував" рак, історія отримує несподіваний поворот. У нетрях Києва живе, тренується і б'є людей Віктор Драго (Флоріан Мунтенау). Так, син саме того Івана Драго (Дольф Лунгренд), який 30 років тому вбив на рингу батька Адоніса, а потім був мстиво і міцно побитий Роккі прямо на очах керівників СРСР. Тому сімейство Драго тепер вигнано з історичної батьківщини. Щоб повернутися назад, їм кров з носу необхідно битися з Адонісом Крідом. За складною сюжетною конструкцією "Крід ІІ" знову криється проста спортивна драма з духопід'ємне пафосом та мораллю про подолання. Проте, така колізія працює з виходу "Роккі" у 1976 році. Тому немає причин, щоб не спрацювало і цього разу. До слова, Сталлоне офіційно заявив, що ця стрічка остання, де з'явиться персонаж Роккі Бальбоа. Сумно, але старий йде на спочинок. Дивимося бій з 24 січня.

Рейтинг IMDB - 7,7/10

"Зелена книга"

На початку 1960-х років в США були ще сильні расистські настрої. Тим більше в південних штатах. Тому джазовий піаніст-віртуоз Дон Ширлі (Махершала Алі) наймає необтесаного вишибалу Тоні Липа (Вігго Мортінсена) для підтримки в турі теренами провінційної Америці. Прекрасний комедійний режисер Пітер Фарреллі несподівано заходить на територію "всі люди брати", і знімає тонкий розмовний бадді-муві. Реальна історія, що лягла в основу стрічки, – подорож по безкрайніх просторах Північної Америки білого селюка та інтелігентного музиканта, яка стала міцной дружбою – настільки зачепила критиків, що "Зелена книга" вже увійшла в 10 кращих фільмів 2018 року по версії Американського інституту кіномистецтва. Немає причин не довіряти кінокритикам, тому йдемо в кіно з 24 січня.

Рейтинг IMDB - 8,3/10

"Білий хлопець Рик"

1984 рік, Детройт. 16-річний підліток Рік (Річі Мерріт) підробляє таємним інформатором ФБР, при цьому веде власну гру – він один з найбільших драгділерів Детройта. Чергова реальна історія, що сталася в США та свого часу отримала широкий громадський резонанс, знайшла кіновтілення. Крім неординарною історії у фільмі ще є лауреат премії "Оскар" Меттью Макконахі, гра якого вже привід сходити до кінотеатру. Як у 80-ті торгували наркотиками, дізнаємося з 31 січня.

Рейтинг IMDB - 6,5/10

Автор
Михайло ДзюбаМихайло Дзюба
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
кінокінотеатр
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги