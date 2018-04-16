Настя Каменских озвучила утку в новом мультике от создателей "Шрека"

Настя Каменских стала голосом нового анимационного фильма "Папа Гусь". Семейная анимация от создателей "Шрека" стартует в украинском прокате с 3 мая. Главная героиня мультфильма заговорит знакомым каждому украинском голосом.

"Папа Гусь" расскажет историю о двух утятах, Ли и Чао, которых судьба сводит с тщеславным гусем Пенгом. Вместе они отправляются в увлекательное, но опасное путешествие, в котором находят главное - семью и самих себя.

Главная героиня анимации, отважная и добрая уточка Ли, заговорит голосом Насти Каменских. Это уже не первый опыт дубляжа для певицы. Но на этот раз перед Настей стояла непростая задача, ведь ее героиня - утенок, которому всего 14 дней. Поэтому пришлось изрядно потрудиться, подключить и предыдущий опыт, и актерское мастерство.

"Мне было очень приятно озвучить уточку Ли. Несмотря на то, что она еще совсем маленькая, Ли очень отважная, смелая и готова прийти на помощь. К тому же, моя героиня очень любознательный, поэтому в течение всего фильма находит приключения на свой клюв. Благодаря этому процесс дубляжа принес мне массу положительных эмоций. Обязательно рекомендую к просмотру всей семьей! ", - говорит Настя.

Услышать, как милая уточка говорит голосом Насти Каменских, можно будет на больших экранах Украины с 3 мая.

Как также писал CityOboz, вышел первый трейлер нового ужастика с Джейсоном Стейтемом.