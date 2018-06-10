"Ви не вірите в себе": чеський дипломат про життя в Україні

Давид Стулік приїхав з Чехії 11 років тому працювати в Представництві ЄС в Україні. За ці роки він об'їздив всю країну і на собі відчув усі аспекти побуту, приховані від очей туристів.

Про те, чи складно звикнути до життя в Україні, її відмінностях від Чехії, враженнях від ЖЕКів і маршруток Давид розповів в ексклюзивному інтерв'ю CityOboz.

Особистий архів Давида Стуліка

Ви пам'ятаєте свої перші емоції після приїзду в Україну?

Я бував в Україні ще в радянські часи, тому знав, куди їду.

Не можу сказати, що це мене здивувало, але це було іншим - відвідати Україну не як турист, а жити тут тривалий час. Стикаєшся з багатьма щоденними проблемами, які туристи не бачать. Наприклад, з оформленням різних документів, місцевими органами влади. Паркуванням автомобілів на вулицях, яке дратувало завжди і дратує до сих пір. Часом бувають проблеми з охороною здоров'я, складності з тим, щоб знайти хорошого лікаря. Це ті моменти, на які турист не звертає увагу.

Фото з особистого архіву Давида Стуліка

Пам'ятайте перші роки роботи? Яким було враження від України? Приємне чи шокуюче?

Ні, шоку не було (сміється). Україна не дуже відрізняється менталітетом, культурою, підходами людей. Скоріше навпаки. На кожному кроці я зустрічав нормальних, хороших людей, і не тільки в Києві, а й в інших містах.

На початку мене ще може трохи дивувало те, що багато людей не знали іноземних мов. Для мене це не було проблемою, але я звертав увагу, що, наприклад, на робочих заходах далеко не всі знали англійську мову, навіть молодь.

Друге - ставлення українців до себе самих. Ось цей поділ на "ми" і "ви, європейці". І це залишилося до сьогоднішнього дня. Тут, поки що, є люди, хоча їх все менше і менше, які не вважають себе частиною Європи. Для них Європа - це щось чуже.

А ще мене дивує те, що тут люди до сих пір не дуже багато подорожують. Я розумію, що грошей немає, погана інфраструктура, транспортне сполучення. Але багато людей навіть не знають свою країну, не бачили інші області цієї країни.

Друге - ставлення українців до себе самих. Ось цей поділ на "ми" і "ви, європейці". І це залишилося до сьогоднішнього дня. Тут, поки що, є люди, хоча їх все менше і менше, які не вважають себе частиною Європи. Для них Європа - це щось чуже

Я приїхав в Україну в 2007 році. Тоді Київ був дуже зелений. Він і зараз такий, але тоді зелені було більше. Я пам'ятаю, тоді ще не було цих проблем з каштанами, липами, які потрібно зрізати. Тоді в місті не було такої мегазабудови. Але ось негативно ще тоді вразили затори в Києві. Вони були божевільні, жах. Їхати на автомобілі в годину пік - це було щось страшне.

Фото з особистого архіву Давида Стуліка

Як швидко освоїлися? Багато часу пройшло, поки ви тут відчули себе комфортно?

Ми сюди приїхали з дружиною. І нам було дуже комфортно з самого початку. Ми любили різні культурні події, займалися спортом. І тут це було більш-менш на тому рівні, що і у нас, в Чехії.

Так, звичайно, коли виникали якісь питання з оформленням документів або з місцевою владою, була потреба отримати якусь довідку, то це було вже неприємно. У нас тут діти народилися, потрібно було свідоцтво про народження. У Чехії це відбувається автоматично, ти навіть майже не бачиш жодного чиновника. А тут я витратив два дні відпустки, щоб всі ці документи оформити. Потрібно було багато різних довідок, були натяки на те, що краще дати хабар і все піде швидше. Але я ніколи принципово не давав хабара. Ось в такі моменти я розумів, наскільки важке щоденне життя українців. І я зрозумів, на жаль, що часто в українців немає вибору цей хабар не дати, якщо вони хочуть прискорити, наприклад, такі процеси. І ця система мене дратувала, це дуже неприємний досвід. Комфортного в цьому мало.

Якщо порівнювати Україну і Чехію, в чому кардинальна різниця?

В Чехії набагато комфортніше жити як громадянину. Там дійсно все створено для комфорту людини, для того, щоб вона була задоволений. Наприклад, в Україні ніхто не сортує сміття. Починали, звісно, ​​але немає державної політики. Є ініціативи знизу, громадські, бізнес намагається щось робити, а держава - ні. В цьому плані в Україні важко, мені іноді здається, що це щоденна битва за виживання.

Люди іноді бувають трохи агресивними по відношенню один до одного. Хоча знову, раніше з цим було гірше - суперечки, конфлікти в громадському транспорті або на дорогах.

А ще в Чехії немає соціальної різниці між багатими і бідними, а тут вона дуже помітна. Мені не подобається те, з якою зневагою люди, по яким видно, що вони багаті, дивляться на інших. В Чехії в суспільстві такої соціальної різниці немає.

Мені не подобається те, з якою зневагою люди, по яким видно, що вони багаті, дивляться на інших. В Чехії в суспільстві такої соціальної різниці немає

А що виділяє Україну в позитивному ключі?

Українська креативність (сміється). Неймовірна здатність завжди знайти вихід з будь-якої ситуації. В українців є величезний потенціал у винахідливості, креативності, інноваційності. Але ж і це теж сталося історично, в силу стратегії виживання. Адже ті, кому вдавалося виживати, - це були люди, які могли дати собі раду в таких умовах.

А є у вас щось, що асоціюється саме з Україною?

Шаровари, сало, горілка (сміється). Я зараз жартую, але нас дуже вразило, наскільки тут люди цінують свою культуру та історичну спадщину. У нас немає такого, як День вишиванки, таких етнофестивалів, як тут. Тут майже у кожного є вишиванка. У Чехії була традиція щодо національного одягу, але десь до 20-х років XX століття. Зараз такого немає.

В Україні суспільство частково урбанізоване, є багато людей, які приїжджають до великих міст із сіл або невеликих містечок. У Чехії з 90-х років XIX століття основна маса населення жила в містах, і люди втратили цей зв'язок з народною культурою, творчістю. В Україні таке збереглося, і я думаю, що дуже добре, що це є.

Фото з особистого архіву Давида Стуліка

По роботі ви напевно побували в різних регіонах України. Що запам'яталося найбільше?

Я був у всіх областях, включно з Кримом до його нелегальної анексії, і в Донецьку і Луганську до подій на сході. Дійсно, проїхав всю Україну.

Дуже люблю гори. Гори у вас класні, але і у нас теж є (сміється). Але мені сподобалися східно- та південноукраїнські степи, наприклад в Херсонській області заповідник "Асканія-Нова". Він мене дуже вразив.

Ви постійно живете в Києві. Є якесь улюблене місце в ньому?

Однозначно, Поділ. Походити там. Там атмосфера така спокійна, там тихо, невисокі будинки. Там багато студентів, адже там Києво-Могилянська академія. На цих маленьких вуличках немає великої кількості автомобілів. У мене таке враження, що там час зупинився.

Конкретних улюблених закладів там немає, але коли гуляємо, заходимо в якісь місця. Там весь час закриваються старі, відкриваються нові, і, мені здається, часто там можна знайти щось специфічне, цікаве, нове. І це теж приємно - коли не завжди знаєш, що там можеш знайти.

Давайте поговоримо про їжу. В Україні побутує думка, що національна кухня дуже приваблює іноземців. Що ви про це думаєте?

Це одна з небагатьох профанованих речей, всі про це розповідають (сміється). Звичайно, ваша їжа дуже ситна і смачна, неймовірно смачна. Що нас здивувало - це кількість сметани і кропу. Найбільше ми здивувалися, коли побачили кріп на картоплі. У нас кріп додають до квашених огірків. А тут багато чого зі сметаною і кропом (сміється). Але воно все дуже смачне.

А, ще гречка! У нас гречку особливо ніхто не їсть, хіба що останнім часом вона стала більш модною. Я знайшов навіть в якійсь книзі, що колись гречка вважалася давньослов'янської їжею, яку потім замінили пшеницею та іншими зерновими. Останнім часом вона в Чехії стає популярною, тому що дієтична, але вона дуже дорога. А в Україні - дешева і смачна. Тут ми навчилися їсти гречку. Навіть додому привозимо.

До речі, про гроші. Чи справді в Україні настільки все дешево, як вважають в Європі?

Так, однозначно. Але тут є дві сторони медалі. З одного боку Україна дуже "дешева" для іноземців, тому що курс валюти такий. З іншого боку, купівельна спроможність українців дуже низька. Заробітні плати тут низькі, а для іноземців, які в рази більше заробляють, ця різниця в цінах просто вражаюча.

Можна судити навіть по пиву (сміється). Тут в супермаркеті воно десь в 4-5 разів дешевше, ніж в Європі.

А як щодо якості життя? Продуктів, інфраструктури, комфорту вашого будинку?

Якщо говорити про м'ясо, яйця, молочні і подібні продукти, то тут ми вже знайшли людей, які це привозять із сіл і продають на ринках. І якість цих продуктів набагато вища, ніж в Європі. Хоча і в Європі зараз дуже популярні фермерські ярмарки, де все це можна купити. А в Україні це збереглося саме по собі, ці продукти можна купити на будь-якому ринку, потрібно тільки знати нормальних постачальників, які не обдурять.

А в магазинах, супермаркетах ми не купуємо найдешевші товари. І нікому не раджу такі купувати. У нас кажуть: "ми не настільки бідні, щоб купувати дешеві продукти". Їхня якість значно гірша. А товари середньої цінової категорії смачніші і якісніші. І це однозначно плюс.

У мене є друзі, які по роботі з Києва переїхали до Мінська, і вони раз у два тижні приїздять до Чернігова, щоб купити українську продукцію. Кажуть, що там, у них, не так смачно.

А якщо говорити про житло - то тут страшна проблема з вашими ЖЕКами. Такий патологізм з комуністичних часів. Які вони негнучкі, як же там все повільно робиться, лагодиться! Корупція, знову ж таки, помітна навіть на перший погляд. У Чехії, наприклад, є компанії, які забезпечують сервіс для будинків і конкурують між собою якістю обслуговування. Трохи схоже на нинішні ОСББ.

І власники квартир можуть проводити власний конкурс і вибирати компанію, яка їм запропонує кращий сервіс. І в таких умовах ці компанії намагаються зробити все максимально якісно, ​​щоб їм дали обслуговувати ці будинки. А тут це щось страшне. Якщо у нас тут щось ламалося в квартирі, ми іноді чекали кілька днів, а то і тижнів, щоб хтось приїхав і полагодив.

Фото з особистого архіву Давида Стуліка

Давайте уявимо, що ваш близький друг, який хоче відвідати Україну, запитує у вас поради. Що б ви йому порекомендували, а від чого б застерегли?

Хочу зазначити, що Україна і Київ - дуже безпечні місця. Мене тут ніколи ніхто не пограбував. У міському транспорті набагато менше кишенькових злодіїв, ніж в європейських країнах. Безпекою ми були приємно здивовані, тому що чули, що злочинність тут висока, і очікування були відповідні. Тому першою порадою було б те, що боятися їхати сюди не треба. І що навіть в зв'язку з війною ситуація по країні не відрізняється. На схід, звичайно, краще не їхати, але у Львові або Чернівцях, на жаль чи на щастя, війна не помічається.

Ще б порадив не їздити на маршрутках (сміється). Я вважаю, що те, в яких умовах в них треба їхати - це нижче людської гідності. Така спадщина кредитних років з 90-х. Потрібно розвивати громадський транспорт. А маршрутки - в якому вони технічному стані? Як їздять їхні водії? Часто там важко навіть дихати!

Безпекою ми були приємно здивовані, тому що чули, що злочинність тут висока, і очікування були відповідні. Тому першою порадою було б те, що боятися їхати сюди не треба

А ще б порадив подорожувати нічними поїздами. В Європі це не дуже популярно. Але по Україні це кращий спосіб їздити. Нічні поїзди комфортні, у мене не було ніяких проблем з тим, щоб в них спати. І не втрачається час на те, щоб проїхати великі відстані. Теоретично, можна навіть не затримуватися в готелях, а ночувати в поїздах. І вони набагато безпечніші, ніж автомобільні дороги.

Наступне, що б відзначив, - це як раз не їздити тут на автомобілі, хіба що по головним трасам. Тому що це жах, дороги в поганому стані.

А ще, звичайно, можна порадити не боятися йти на контакт з людьми. Люди в Україні неймовірно доброзичливі. В Європі це вже нечасто зустрічається.

З яким стереотипом про Україну ви згодні, а з яким ні?

Велика проблема українців у тому, що у них є комплекс меншовартості. Вони не вірять самі в себе. Наприклад, у кого не спитай, чи знає він іноземну мову, він відповість: ні, тільки пару слів. А потім починаєте спілкуватися, і виявляється, що ця людина добре розмовляє, хоч і вважає, що цього недостатньо.

А що стосується стереотипів, то іноді правдивим буває такий: "де два українці, там три гетьмани" (сміється). І це є, і це мене дуже дратує. І іноді мені здається, що багато українців цим навіть пишаються.

Велика проблема українців у тому, що у них є комплекс меншовартості. Вони не вірять самі в себе

Далі, в українському соціумі існує думка про "гру з нульовим рахунком" - якщо я програю, це означає, що хтось виграв, хтось на мені заробив. І краще я когось перехитрю, ніж мене. Це, до речі, дуже помічається на дорогах, коли деякі водії нахабно об'їжджають затор, вклинюються перед іншими, лізуть на зустрічну смугу або тротуар, виштовхують інших з ряду. Неначе вважають, що якщо не виштовхнуть вони, то виштовхнуть їх (сміється).

Якщо озирнутися на прожиті тут роки - не шкодуєте, що вас занесло працювати саме в Україну?

Сам факт, що ми тут вже 11 років - це відповідь на питання. Я ж міг в будь-який момент поїхати в іншу країну.

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