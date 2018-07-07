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Уникальное место: как выглядит село вязальщиков веников в Украине

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В Савранском районе Одесской области находится уникальное село Дубиново, которое по праву может называться центром вязания веников.

Население села – чуть больше тысячи человек, и почти все они знают теорию и умеют вязать древний инструмент для уборки, пишут "Oblvesti".

Вязание веников

oblvesti.com.ua

Практически в каждом огороде выращивают исходный материал для изготовления веников - просо.

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Его просушивают, потом сбивают в пучки. Перевязывают веники отмоченными ветками вербы, однако в последнее время чаще используют обычную веревку.

oblvesti.com.ua

oblvesti.com.ua

Местный житель Андрей рассказал, что делает веники с детства и по сей день. За день он может изготовить около 100 штук.

oblvesti.com.ua

Продаются они там же, у дома, а также на рынке "Привоз" в Одессе и на столичных базарах. Цена маленького веника составляет 20 грн, а большого – 25 грн.

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Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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