Рождество Иоанна Крестителя 2018: что нельзя делать в этот день

7 июля Православная церковь отмечает один из наибольших праздников – Рождество Иоанна Крестителя.

OBOZREVATEL расскажет об истории праздника, о традициях, а также о том, что церковь не рекомендует или запрещает верующим делать в этот день.

Кто такой Иоанн Креститель

Иоанн Креститель, или Предтеча, то есть "тот, кто идет перед", был пророком, а также троюродным братом Иисуса Христа (у них был общий прадед) и почти его сверстником – Иоанн был старше Иисуса всего на полгода.

Иероним Босх. Иоанн Креститель в пустыне Google Images

Он упоминается во всех 4 канонических Евангелиях. Это именно тот Иоанн, с которым напрямую связано важнейшее евангельское событие – Крещение. Когда Предтеча со словами: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное", крестил людей в реке Иордан, туда же пришел Иисус.

Иоанн не узнал его, а когда узнал, сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" Но Иисус настаивал. И вот, в момент крещения послышался голос с небес: "Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение".

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Для тогдашних властей Иоанн Креститель был "оппозиционером". Он обвинял их в неправедности. В частности, Предтеча открыто осуждал Ирода Антипу за то, что тот женился на жене своего брата. За это Крестителя бросили в тюрьму.

Спустя какое-то время во дворце Антипы был праздник, и там танцевала дочь его супруги Иродиады - Саломея. Ее танец настолько понравился владыке, что он сказал: "Проси, что хочешь!" И девушка по совету матери попросила… голову Иоанна Крестителя. Ее желание было немедленно исполнено.

Ян Адам Круземан. Саломея с головой Иоанна Крестителя Google Images

Чем необычно Рождество Иоанна Крестителя

Предтеча – особая фигура в церковной иерархии. Он занимает третье место после Иисуса Христа и Марии. На множестве икон изображается именно эта троица: Христос, Богородица, Креститель.

Он также единственный святой, рождество которого празднуется. Ни один другой святой не удостоен такой чести.

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Возможно, потому, что его рождество было чудом, сопоставимым с Рождеством Иисуса и Рождеством Марии. Родители Предтечи – Захария и Елизавета - дожили до преклонного возраста, но так и не имели детей. В те времена бездетность считалась карой небес.

И вот однажды Захарии явился ангел и сказал, что у них родится ребенок. Тот не поверил и напомнил небесному посланнику, что он сам и его супруга уже довольно старые люди, чтобы рожать детей. За это ангел лишил его дара речи. Захария смог снова говорить только в момент рождения сына.

С беременностью Елизаветы связан и другой очень популярный евангельский сюжет. За 3 месяца до родов к ней в гости наведалась Мария.

Евангелист Лука пишет об этом событии так: "Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?"

Доменико Гирландайо, Мария и Елизавета Google Images

Слова Елизаветы в Православной церкви назвали "Песнью Богородицы", а в Католической – "Magnificat".

Именно так впервые "пообщались" Иоанн и Иисус.

Что следует делать на Рождество Иоанна Предтечи

Если вы искренне верующий человек, в этот день вы обязательно должны посетить богослужение в храме.

Владимирский собор, Киев YouTube

Также желательно найти время для молитвы. Дома или в церкви можно прочесть такую молитву Иоанну Крестителю:

"Креститель Христов, честный Предтеча, первый пророк и первый мученик, постников и пустынников наставник, чистоты учитель и близкий друг Христов, тебя молю и прибегаю к тебе: не откажи в твоем заступничестве, не оставь меня падшим, обнови душу мою покаянием, как вторым крещением. Очисти меня, грехами оскверненного, и помоги заслужить Царствие Небесное. Аминь".

В этот праздник приветствуются все добрые дела. Окажите помощь тем, кто в ней нуждается – не только материальную, но и моральную.

Что запрещено делать на Рождество Иоанна Предтечи

Поскольку этот праздник выпадает на период Петрова поста, церковь призывает не употреблять в пищу продукты животного происхождения. Но рыба и молочные продукты в этот день разрешены. Кроме того, разрешено вино в очень небольших количествах – его можно пригубить по случаю большого праздника.

Не допускается излишеств ни в чем: ни в еде, ни в развлечениях.

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В церкви нет жесткого запрета на занятия сексом в этот день, но все же супругам рекомендуют отказаться от него, по крайней мере, накануне праздника и в сам этот день.

Крайне не рекомендуется ссориться, выяснять отношения, злиться, завидовать и проявлять другие негативные эмоции. Постарайтесь провести этот день в одухотворенном состоянии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что можно приготовить в Петров пост.