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"Прошу прощения, я господина разбудил?" Украинцев тронула история с бездомным и коммунальщиком

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В Ивано-Франковске коммунальщик удивил прохожих вежливым обращением к бездомному человеку, который спал на лавочке.

На это обратила внимание украинский синоптик Наталья Диденко, о чем написала на своей странице в Facebook.

"Возле вокзалов картинки с бездомными – типичные. Один такой лежит, заснул. Идет человек в коммунальной форме, убирает утром сквер. Приближается к бездомному, тот поднимает голову, просыпается, садится. Мужчина в форме сказал ему – "извините, я, наверное, господина разбудил?", – описала ситуацию Диденко.

Толерантность к бездомным - Ивано-Франковск

Толерантность к бездомным - Ивано-Франковск

Наталья Диденко / Facebook

По ее словам, коммунальщик и мужчина после "пошумели на мировоззренческие темы". Обошлось не без упреков к бездомного по поводу его образа жизни, однако никакой агрессии или пренебрежения не было.

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"Честно говоря, в перемешанном вокзальном Киеве такое трудно представить. Ивано-Франковск, ты – молодец", – добавила Диденко.

Пост о толерантных франковчанах меньше чем за час набрал больше 270 лайков и 17 репостов. В комментариях порадовались, что Украина становится все ближе к западной цивилизации.

"Западная цивилизация спасет мир", "Еще бы кофе могли выпить вместе, а господин в форме конечно смотрел бы с укором, а бездомного бы немного мозолила совесть в этот момент", – прокомментировали под постом.

"Прошу прощения, я господина разбудил?" Украинцев тронула история с бездомным и коммунальщиком

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году бездомные рассекретили подробности жизни в Киеве. Среди таких людей очень много тех, кто имеет высшее образование и не одно.

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Персона
Наталья Диденко
Место
УкраинаИвано-Франковск
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