ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
КияниМедОбоз

/Журнал

"Перепрошую, я пана розбудив?" Українців зворушила історія з безхатьком і комунальником

4.9тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківську комунальник здивував перехожих ввічливим зверненням до безхатька, який спав на лавці.

На це звернула увагу український синоптик Наталка Діденко, про що написала на своїй сторінці в Facebook.

"Поблизу вокзалів картинки з безхатьками – типові. Один такий лежить, заснув. Йде чоловік у комунальній формі, прибирає вранці сквер. Наближається до безхатька, той підводить голову, прокидається, сідає. Чоловік у формі каже до нього – "перепрошую, я, певно, пана розбудив?" – описала ситуацію Діденко.

Толерантність до безхатька - Івано-Франківськ

Толерантність до безхатька - Івано-Франківськ

Наталка Діденко / Facebook

За її словами, комунальник і чоловік після "погомоніли на світоглядні теми". Обійшлося не без докорів до безхатька щодо його способу життя, однак ніякої агресії або зневаги не було.

Новини
"Навертаються сльози": MONATIK зворушив "Олімпійський" потужним віршем. Відео

"Чесно кажучи, в змішаному вокзальному Києві таке важко уявити. Івано-Франківськ, ти – молодець", – додала Діденко.

Пост про толерантних франківчан менше ніж за годину набрав більше 270 лайків і 17 поширень. У коментарях пораділи, що Україна стає все ближче до західної цивілізації.

"Західна цивілізація врятує світ", "Ще б кави могли випити разом, а пан у формі звичайно дивився б з докором, а безхатька б трохи муляла совість в цей момент", – прокоментували під постом.

"Перепрошую, я пана розбудив?" Українців зворушила історія з безхатьком і комунальником

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році безхатьки розсекретили подробиці життя в Києві. Серед таких людей дуже багато тих, хто має вищу освіту і не одне.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Наталія Діденко
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel