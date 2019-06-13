"Перепрошую, я пана розбудив?" Українців зворушила історія з безхатьком і комунальником

В Івано-Франківську комунальник здивував перехожих ввічливим зверненням до безхатька, який спав на лавці.

На це звернула увагу український синоптик Наталка Діденко, про що написала на своїй сторінці в Facebook.

"Поблизу вокзалів картинки з безхатьками – типові. Один такий лежить, заснув. Йде чоловік у комунальній формі, прибирає вранці сквер. Наближається до безхатька, той підводить голову, прокидається, сідає. Чоловік у формі каже до нього – "перепрошую, я, певно, пана розбудив?" – описала ситуацію Діденко.

Толерантність до безхатька - Івано-Франківськ Наталка Діденко / Facebook

За її словами, комунальник і чоловік після "погомоніли на світоглядні теми". Обійшлося не без докорів до безхатька щодо його способу життя, однак ніякої агресії або зневаги не було.

"Чесно кажучи, в змішаному вокзальному Києві таке важко уявити. Івано-Франківськ, ти – молодець", – додала Діденко.

Пост про толерантних франківчан менше ніж за годину набрав більше 270 лайків і 17 поширень. У коментарях пораділи, що Україна стає все ближче до західної цивілізації.

"Західна цивілізація врятує світ", "Ще б кави могли випити разом, а пан у формі звичайно дивився б з докором, а безхатька б трохи муляла совість в цей момент", – прокоментували під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році безхатьки розсекретили подробиці життя в Києві. Серед таких людей дуже багато тих, хто має вищу освіту і не одне.

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