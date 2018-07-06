Петра и Февронии 2018: что нельзя делать в этот праздник

8 июля Православная церковь вспоминает покровителей семьи и брака - святых Петра и Февронию.

OBOZREVATEL расскажет, чем известны эти святые, а также о традициях празднования и запретах этого дня.

Кто такие Петр и Феврония

Они жили в начале XIII века. Петр был муромским князем, а Феврония – его женой. Известно также, что супруги ушли в монастырь.

Петр и Феврония были канонизированы в 1547 году. Поскольку на тот момент их "житий" не было, задание написать историю жизни новых святых получил монах по имени Ермолай Прегрешный.

До наших дней дошла его "Повесть о Петре и Февронии Муромских".

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В ней говорится о том, что Петр сражался с "огненным змием", победил его, но, испачкавшись кровью чудовища, заболел проказой. Во сне ему было видение о том, что простая девушка Феврония сможет его излечить.

Так и случилось. Он нашел Февронию, и та избавила его от болезни, но в качестве платы на "услугу" потребовала… жениться на ней. Князь отказался. Прежде всего, потому, что Феврония была обычной крестьянкой.

В отместку девушка оставила на теле князя одну незаживающую рану, и болезнь возобновилась. В результате Петру не оставалось ничего другого, как только выполнить ее требование.

Но на этом история не закончилась. Против супруги князя-простолюдинки взбунтовались бояре. Они поставили Петру ультиматум: или "отпусти жену", или "оставь Муром". Князь выбрал второе – уехал с женой из родного города.

Тем временем в Муроме никак не могли поделить вакантное место князя, в результате началась смута. К Петру послали гонца с просьбой вернуться и вернуть мир на эту землю. Что тот и сделал.

Достигнув преклонного возраста, Петр и Феврония ушли в монастырь, молились о том, чтобы умереть в один день и завещали похоронить их в одном гробу.

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Они действительно умерли не только в один день, но и в один час. Из-за строгих монастырских правил их похоронили в разных гробах, да еще и в разных обителях, но на следующий день произошло чудо: два тела оказались в одном гробу.

Поскольку история получилась очень уж романтичной, многие считают ее сказкой, красивой легендой.

Тем не менее, эта пара для православных христиан стала символом супружеской верности и любви до гроба. К Петру и Февронии обращаются с молитвами о восстановлении гармонии в семье и в отношениях между супругами.

Что нельзя делать на Петра и Февронию

Поскольку день выпадает на Петров пост, запрещены продукты животного происхождения, прежде всего, мясные. Тем не менее, 8 июля 2018 года выпадает на воскресенье, поэтому разрешается употребление рыбы и молочных продуктов.

Крайне не рекомендуется заниматься тяжелым трудом и посвящать день домашним заботам – не только потому, что это праздник Петра и Февронии, но еще и потому, что это воскресный день.

Не рекомендуется проявлять негативные эмоции, а также ссориться, ругаться, выяснять отношения, оскорблять и обижать друг друга. Пусть Петр и Феврония будут вам примером того, как можно строить гармоничные отношения.

В этот день также нельзя венчаться, но обручение вполне допустимо.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о празднике Ивана Купала.