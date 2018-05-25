Куди піти у Києві: афіша вихідних 25-28 травня

Цими вихідними у Києві відбудеться маса цікавих подій. Столиця святкує День міста, приймає фінал Ліги чемпіонів УЄФА і відзначає християнське свято Трійцю, через що понеділок, 28 травня, буде вихідним днем.

З нагоди свят CityOboz підготував огляд найцікавіших заходів 25-28 травня.

Фестиваль чемпіонів

26 травня у Києві відбудеться чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА. На НСК "Олімпійський" зійдуться англійський футбольний клуб "Ліверпуль" та іспанський "Реал". Оскільки багато вболівальників не зможуть потрапити на стадіон, по всьому Києву облаштували фан-зони.

З нагоди грандіозної футбольної події на Хрещатику з 24 травня проходить Фестиваль чемпіонів, в рамках якого для киян та гостей столиці виступатимуть українські та зарубіжні зірки.

Де: Хрещатик

Коли: 24 - 27 травня

Кураж Night Market India

25-28 травня у Києві пройде наймасштабніший, найяскравіший Кураж Базар у році - нічний маркет в індійському стилі з величезною барахолкою, захопливим перформансом, всесвітньовідомими музикантами, інклюзивною дитячою зоною, лекторієм і фуд-кортом.

А 28 травня на Кураж Базарі пройде особливий день - день з Елтоном Джоном. Зірковий гість приїде до Києва на запрошення фонду Олени Пінчук "АнтиСНІД" і проведе день на благодійній барахолці, вибираючи окуляри і спілкуючись. На честь приїзду зірки першої величини на гостей чекає багато сюрпризів.

Де: Арт-завод Платформа (вулиця Біломорська, 1)

Коли: 25-28 травня

Фінал конкурсу "Міс Київ"

25 травня у столиці відбудеться фінал конкурсу "Міс Київ-2018". Цього року він приурочений до Дня Києва. За корону змагатимуться 16 учасниць. Переможниці та призери конкурсу традиційно представлять Україну на світових парадах краси.

Де: івент-хол Freedom (вулиця Кирилівська, 134)

Коли: 25 травня

Фестиваль морозива

В Українському домі до Дня Києва відбудеться масштабний ярмарок морозива. Продукцію в широкому асортименті запропонують найвідоміші вітчизняні виробники. Тут можна буде взяти участь у конкурсі, лотереї зі стовідсотковим виграшем або вікторині. Вхід на захід вільний.

Де: Український дім (Хрещатик, 2)

Коли: 26-27 травня

Ярмарок на Андріївському узвозі

У День Києва оживе і Поділ. На Андріївський узвіз з'їдуться народні майстри з усієї України. Ярмарок триватиме три дні з 26 по 28 травня.

Де: Поділ (Андріївський узвіз)

Коли: 26-28 травня

Великий концерт до Дня Києва

27 травня на Майдані Незалежності відбудеться грандіозний концерт з нагоди святкування Дня Києва та закриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У програмі - виступи трьох оркестрів і двох хорів, шоу маршових барабанщиків і шоу на цимбалах, VJ-шоу та DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси-флешмоби, а також багато несподіванок і сюрпризів.

Де: Майдан Незалежності

Коли: 27 травня

Кінофестиваль "Молодість"

Вперше за свою багаторічну історію фестиваль "Молодість" пройде в оновленому весняному форматі і вийде за межі кінотеатрів - кінопокази та видатні події пройдуть просто неба, на популярних відкритих майданчиках Києва.

На 47-му фестивалі "Молодість" представлять понад 200 повнометражних і короткометражних фільмів. Глядачі побачать яскраве дебютне кіно в конкурсних програмах (студентські фільми, короткометражні фільми, повнометражні фільми) і сучасні українські короткометражки в Національному конкурсі. Як і завжди, на "Молодості" в позаконкурсних програмах демонструватимуться найгучніші фільми останнього року.

Де: Поштова площа (відкриття фестивалю), всі локації тут.

Коли: 27 травня - 3 червня

Фестиваль Craft Beer Fest

Травневий Craft Beer Fest - це близько 30 крафтових пивоварень, більше сотні видів пива, необмежена кількість смачної їжі, жива музика, зони розваг для дорослих і дітей, а також майстер-класи від відомих пивоварів і фахівців пивної справи.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1)

Коли: 26-27 травня

Ярмарок народного мистецтва і XI фестиваль "Кобзарська трійця"

У дворі Музею Івана Гончара відбудеться ярмарок народного мистецтва, на якому можна буде придбати вироби гончарства, традиційний вишитий одяг і прикраси, головні убори, килими та багато іншого.

Також тут пройде XI фестиваль української епічної традиції "Кобзарська трійця" з майстер-класами, виставками, презентаціями, концертами та науково-практичною конференцією.

Де: Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

Коли: 26 - 27 травня

День Києва у князівстві "Київська Русь"

Стародавній Київ у "Парку Київська Русь" в с. Копачів пропонує відсвяткувати День столиці в гостях у предків - у часи князів Володимира і Ярослава, княгині Ольги.

У виконанні театру буде відтворена легенда "Як Київ Києвом став" про апостола Андрія, який передрік появу великого міста на дніпровських пагорбах. Видовищною частиною програми стане демонстрація ратної майстерності від княжої дружини - вправні вершники відтворять стародавні бойові мистецтва,вправлятимуться з історичною зброєю та влаштують кінно-лицарський турнір.

Де: с. Копачів (Обухівський район)

Коли: 26 - 28 травня

На CityOboz ви також можете дізнатися програму фестивалю Archikidz!, який пройде у Києві 2 і 3 червня.