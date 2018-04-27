Афиша выходных: чем заняться в Украине 27 апреля-1 мая

Впереди майские праздники и целых четыре выходных подряд. Погода обещает быть теплой, за окном светит солнышко и многие уже собирают чемоданы в путешествие или планируют досуг дома.

CityOboz рассказывает, чем заняться в праздничные выходные в городах Украины. Обещаем, скучать точно не придется.

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Выставка тюльпанов "Вокруг света"

Где: Киев, Певческое поле (ул. Лаврская, 33)

Когда: 27 апреля – 27 мая, начало в 10:00

Стоимость: 25 – 50 грн

На территории парка Певческое поле открылась масштабная выставка тюльпанов "Вокруг света". Посетителям предлагают отправиться в кругосветное путешествие по самым популярным уголкам мира. Здесь можно увидеть достопримечательности Нью-Йорка, Венеции и Рио-де-Жанейро. На клумбах высадили 13 млн тюльпанов, выращенных в оранжереях Печерского района.

Кроме цветочных экспозиций на 3700 квадратных метров парка, на территории будут организованы: веревочный парк, всесезонная тюбинг-горка, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж-зона, эко-ярмарка, тематические мероприятия и многое другое.

Фестиваль средневековых развлечений "Арена Парк"

Где: Харьков, арт-завод "Механика" (ул. Плехановская, 126)

Когда: 28 – 29 апреля, начало в 11:00

Стоимость: 120 – 400 грн

На территории арт-завода "Механика" пройдет фестиваль средневековых развлечений "Арена Парк". Гостей фестиваля ждет ярмарка средневековых ремесленников и современного творчества, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых.

В центре всей программы фестиваля: бои в полный контакт, массовые бои и поединки, доспехи и оружие, соответствующие историческим аналогам. Все это гости смогут увидеть вживую, а также поболеть за сражающихся на арене бойцов, погрузившись в эпоху Средневековья.

Конный театр "Запорожские казаки" и прогулка на теплоходе

Где: Запорожье, остров Хортица

Когда: 28 апреля, начало в 12:00

Стоимость: 50 – 100 грн

Породистые лошади, яркие казацкие костюмы, традиции запорожских казаков, их национальный колорит и быт – вот что ждет посетителей конного театра "Запорожские казаки", расположенного в заповедной части острова Хортица.

Гости увидят театрализованный конный спектакль с трюками на лошадях, боевыми упражнениями с копьями, саблями и кнутом, а также старинный ритуал "Посвящение в казаки" и казацкие развлечения – стрельба из лука, арбалета, соревнования в метании ножей, бои мешками с соломой, перетягивание каната и многое другое.

Также предусмотрена экскурсия на теплоходе.

Фестиваль Made in Ukraine. Открытие сезона

Где: Киев, Контрактовая площадь

Когда: 28-29 апреля, начало в 10:00

Вход свободный

В Киеве 28-29 апреля фестиваль Made in Ukraine открывает сезон 2018 года. Старт обещает быть ярким и насыщенным, площадь стала гораздо больше – начинать посещение можно с пешеходной части улицы Сагайдачного, а закончить – возле театра на Контрактовой.

Made in Ukraine позвали в гости своих друзей – цветочную ярмарку Kyiv Flower Market, экоинициативы “Скворечник" и "Зеленую школу", собрали большой фуд-корт на любой вкус и сделали в партнерстве с благотворительными организациями и центром детских развлечений "Детская планета" зону игр для малышей.

Выставка ретро-автомобилей Old Car Land

Где: Киев, Государственный музей авиации (Медовая, 1)

Когда: 27 апреля – 1 мая, начало в 09:00

Стоимость: 120 грн, для детей до 12 лет – вход бесплатный

27 апреля по 1 мая в Киеве проходит весенняя выставка ретро-автомобилей Old Car Land. Здесь представлено более тысячи единиц техники из разных регионов Украины, а также из Польши, Эстонии, Литвы, Беларуси и других стран.

В экспозиции есть автобусы, легковые автомобили, грузовики, мото- и велотехника. По словам организаторов, возраст самых старых экспонатов превышает 90 лет. Многие из них существуют в единственном экземпляре.

Ночь поэзии и музыки

Где: Львов, MuzSvit (улица Винниченко, 30)

Когда: 28 апреля, начало в 22:00

Стоимость: 30 грн, регистрация обязательна

На "Ночь поэзии и музыки" приглашают всех, кому нужен новый заряд вдохновения. Атмосферный вечер состоится 28 апреля с 22:00 до 05:00 на репетиционной базе "MuzSvit". Гости смогут почувствовать глубину лирики и окунуться в ночь литературы вместе с бардами. С собой нужно брать друзей, хорошее настроение и удобную одежду. На территории мероприятия можно приобрести кофе, чай и разные вкусности.

Ночь фильмов Хаяо Миядзаки

Где: Киев, кинотеатр "Кинопанорама" (ул. Шота Руставели, 19)

Когда: 28 апреля, начало в 22:30

Стоимость: от 120 грн

Посетителей ждет целая ночь фильмов от культового японского анимационного режиссера Хаяо Миядзаки. В программе такие полнометражные мультипликационные шедевры, как "Небесный замок Лапута" (22:30), "Принцесса Мононоке" (00:50) и "Навсикая из долины ветров" (03:10).

Обновленный фестиваль Гогольfest

Где: Городской сад Мариуполя

Когда: 27 апреля – 1 мая, начало OPEN Show в 21:00

Вход свободный (кроме театральных представлений)

Международный фестиваль современного искусства "Гогольfest" впервые пройдет в Мариуполе. С 27 апреля по 1 мая на более чем 10 локациях выступят музыкальные и театральные группы, художники. Среди них – гости из Швейцарии Kadebostany, проекты "ДахаБраха" и Dakh Daughters и популярные группы современной украинской сцены – "Один в каноэ", "Tik Tu" и "ЦеШо".

Также организуют театральную программу с представителями украинского арт-пространства. Среди них – опера-реквием "IYOV", социальный эксперимент "Собачья будка", кинетический перфоманс "... Але вітер..." и другие.

Фестиваль "Zaporizhzhia Jazzy"

Где: Запорожье, парк Металлургов

Когда: 28-29 апреля

Вход свободный

В Запорожье 28 и 29 апреля пройдет первый фестиваль "Zaporizhzhia Jazzy 2018". Организаторы обещают прекрасный вид на Днепрогэс, много музыки и развлечений. Мероприятие пройдет в парке Металлургов на площади возле планетария.

На фестивале будут выступать "Pianoбой" с фронтменом Дмитрием Шуровым в сопровождении камерного оркестра, "MARU", "Pur:Pur", "Drum&Tuba Band", "Atomic Simao" и "DZ’OB". Кроме того, организаторы обещают фестиваль уличной еды и мастер-классы.

Карнавал культур

Где: Харьков, парк Горького

Когда: 29 апреля, в 16:00 начнется гала-концерт на главной сцене

Вход свободный

В Харькове в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 29 апреля пройдет карнавал культур. В мероприятии примут участие представители более 10 стран, народов и культур мира. Они продемонстрируют гостям свои традиции и обычаи, проведут мастер-классы и выставки. В ретро-парке будут представлены культуры Вьетнама, Индии, Китая и Кореи.

На центральной аллее парка разместится площадка, посвященная культуре стран Африки. С 16:00 до 19:00 на главной сцене парка состоится праздничный гала-концерт, а в 17:30 на центральной аллее начнется шествие участников карнавала.

Концерт Remi Panossian Trio

Где: Одесса, Зеленый театр (парк Шевченко)

Когда: 28 апреля, начало в 18:00

Вход свободный

28 апреля в рамках Французской весны-2018 в Одессе состоится концерт группы Remi Panossian Trio. Концерт приурочен к Международному дню джаза, который традиционно отмечается в конце апреля.

Музыкальное трио назвали "Открытием 2011 года" по версии радиостанции "TSF Jazz". С тех пор коллектив объездил более 30 стран по всему миру и записал несколько успешных альбомов.

Основатель джаз-бэнда, пианист Реми Паноссян, выступал на международных джазовых фестивалях, в том числе на престижном Vienna Jazz Festival. Его совместная работа с контрабасистом Жюльеном Дуту Французская академия джаза наградила премией "Лучший новый талант".

Архитектурная прогулка по Одессе

Где: Одесса, улица Белинского, 13

Когда: 29 апреля, начало в 13:00

Стоимость: 200 грн

В Одессе 29 апреля состоится экскурсия по архитектурным сокровищам Отрады, Французского бульвара и Пироговской улицы. Прогулка стартует от дома на Белинского, 13 (Белинского угол Мукачевского переулка).

Экскурсия продолжается три часа. За это время вы услышите истории и интересные факты о городе, увидите необычные, скрытые от глаз уголки Одессы, посетите выдающиеся исторические дома и уникальные интерьеры, несколько тайных дворов (о которых мало кто догадывается) и множество других интересных мест.

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Концерт "Весенний джаз любви"

Где: Днепр, филармония имени Леонида Когана (ул. Воскресенская, 6)

Когда: 1 мая, начало в 18:00

Стоимость: 80-150 грн

Если ваше сердце замирает от звуков саксофона и волнующих переливов фортепиано, если вы поклонник живой музыки или вам просто хочется отдохнуть и расслабиться, то джаз-музыка именно для вас. 1 мая в Днепропетровской филармонии состоится концерт "Весенний джаз любви". На сцене буду звучать произведения оригинальной аранжировки: Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси, Сэмми Нестико, Джорджа Гершвина, сочинения из репертуара Бадди Рича, Куинси Джонса, Эллы Фицджеральд, Майлса Дэвиза и группы "Битлз". Дирижер – Юрий Ищенко.

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