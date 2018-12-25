Санта Клаус на ярком Мустанге штурмует остановки Киева и раздает конфеты

На одной из столичных остановок общественного транспорта Санта Клаус на кабриолете поздравлял удивленных киевлян с рождественскими празниками.

Соответствующее видео у себя на Фейсбуке опубликовала очевидец Валерия Радченко.

"Стою себе на остановке, жду маршрутку, никого не трогаю, и тут летит, значит, Санта на кабриолете, выпрыгивает и начинает поздравлять всех конфетами! Полезно иногда кататься на общественном, можно вот такое чудо встретить и сразу настроение поднимается. Может кто-нибудь знает, что это было вообще?!", — удивилась Валерия.

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