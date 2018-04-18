Показ украинской традиционной одежды 

В Мариуполе состоится лекция и показ коллекции украинской традиционной одежды от коллекционера и мастера по реконструкции украшений Майи Эрнст.

В основном, это женские праздничные наряды. Экспонаты выставки датируются концом XIX началом XX века и происходят из регионов: Нижнего и Среднего Приднепровья, Полтавщины, Черниговского Полесья, Восточного Подолья Буковины, Гуцульщины и Покутья.

На лекции вы узнаете где и какой тип одежды носили в Украине, чем отличаются и чем похожи, почему именно в тех или иных регионах использовали определенный покрой и материалы. А также вы вживую увидите, как правильно и в какой последовательности одевался каждый элемент одежды.

В Украине до самых 60-70х годов XX века в некоторых регионах население одевалось в традиционную одежду.

Место проведения: Мариуполь, Центральная детская библиотека, пр. Металлургов 29

Когда: 21 апреля