Музыкальный фестиваль MRPL City

С 3 по 5 августа в Мариуполе состоится фестиваль MRPL City.
Три сцены, 43 артиста и 13 тысяч гостей – такие цифры описывает первый open-air восточного побережья.
На мероприятии выступят артисты из США, Италии, Румынии и стран СНГ.
В дневное время каждый сможет найти себе занятие по душе – на территории фестиваля будут представлены различные мастер-классы, услуги, спортивные игры и водные развлечения.
Для гостей Мариуполя будет организован палаточный городок со всеми удобствами и охраной.
Артисты MRPL City 2018:
Crazy Town
Валентин Стрыкало
O.Torvald
Пошлая Молли
Vanilla Sky
Green Grey
DZIDZIO
Andy Moor
TAYANNA
Макс Барских
ONUKA
Оля Полякова
5'nizza
Arston
Cергей Бабкин
Место проведения: пляж "Песчанка"
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