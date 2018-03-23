Музыкальный фестиваль MRPL City

С 3 по 5 августа в Мариуполе состоится фестиваль MRPL City.

Три сцены, 43 артиста и 13 тысяч гостей – такие цифры описывает первый open-air восточного побережья.

На мероприятии выступят артисты из США, Италии, Румынии и стран СНГ.

В дневное время каждый сможет найти себе занятие по душе – на территории фестиваля будут представлены различные мастер-классы, услуги, спортивные игры и водные развлечения.

Для гостей Мариуполя будет организован палаточный городок со всеми удобствами и охраной.

Артисты MRPL City 2018:

Crazy Town

Валентин Стрыкало

O.Torvald

Пошлая Молли

Vanilla Sky

Green Grey

DZIDZIO

Andy Moor

TAYANNA

Макс Барских

ONUKA

Оля Полякова

5'nizza

Arston

Cергей Бабкин

Место проведения: пляж "Песчанка"