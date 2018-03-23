Музичний фестиваль MRPL City

З 3 по 5 серпня в Маріуполі відбудеться фестиваль MRPL City.
Три сцени, 43 артиста і 13 тисяч гостей - такі цифри описує перший open-air східного узбережжя.
На заході виступлять артисти з США, Італії, Румунії та країн СНД.
У денний час кожен зможе знайти собі заняття до душі - на території фестивалю будуть представлені різні майстер-класи, послуги, спортивні ігри та водні розваги.
Для гостей Маріуполя буде організовано наметове містечко з усіма зручностями і охороною.
Артисти MRPL City 2018:
Crazy Town
Валентин Стрыкало
O.Torvald
Пошлая Молли
Vanilla Sky
Green Grey
DZIDZIO
Andy Moor
TAYANNA
Макс Барских
ONUKA
Оля Полякова
5'nizza
Arston
Cергій Бабкін
Місце проведення: пляж "Піщанка"
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