Музичний фестиваль MRPL City

З 3 по 5 серпня в Маріуполі відбудеться фестиваль MRPL City.

Три сцени, 43 артиста і 13 тисяч гостей - такі цифри описує перший open-air східного узбережжя.

На заході виступлять артисти з США, Італії, Румунії та країн СНД.

У денний час кожен зможе знайти собі заняття до душі - на території фестивалю будуть представлені різні майстер-класи, послуги, спортивні ігри та водні розваги.

Для гостей Маріуполя буде організовано наметове містечко з усіма зручностями і охороною.

Артисти MRPL City 2018:

Crazy Town

Валентин Стрыкало

O.Torvald

Пошлая Молли

Vanilla Sky

Green Grey

DZIDZIO

Andy Moor

TAYANNA

Макс Барских

ONUKA

Оля Полякова

5'nizza

Arston

Cергій Бабкін

Місце проведення: пляж "Піщанка"