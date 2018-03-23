Международная каннабис-конференция в Харькове

В Харькове 20 апреля пройдет научная конференция, посвященная применению каннабиса в медицине International Medical Cannabis Conference.

"Ключевой акцент мы сделаем на лечебных качествах каннабиса и продемонстрируем все те широкие возможности, которые откроются для Украины через внедрение международного опыта в украинскую медицину", - пишут организаторы.

Отмечается, что это первое событие такого уровня в Украине, которое сочетает научные исследования, государственную политику, финансы, медицину, технологические инновации, сельское хозяйство и предпринимательство.

Организаторы: Украинская ассоциация медицинского каннабиса и United Experienсе

Место проведение: Premier Palace Hotel Kharkiv

Дата и время: 20 апреля с 9:00 - 20:00