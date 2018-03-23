Міжнародна канабіс-конференція в Харкові

У Харкові 20 квітня пройде наукова конференція, присвячена застосуванню канабісу в медицині International Medical Cannabis Conference.

"Ключовий акцент ми зробимо на лікувальніq якості канабісу та продемонструємо широкі можливості, які відкриються для України через впровадження міжнародного досвіду в українську медицину", - пишуть організатори.

Відзначається, що це перша подія такого рівня в Україні, якf поєднує наукові дослідження, державну політику, фінанси, медицину, технологічні інновації, сільське господарство і підприємництво.

Організатори: Українська асоціація медичного канабісу та United Experienсе

Місце проведення: Premier Palace Hotel Kharkiv

Дата і час: 20 апреля з 9:00 - 20:00