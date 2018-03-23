Книжный фестиваль

В Мариуполе Донецкой области 14-15 апреля пройдет международный фестиваль "Книжная толока".

На протяжении двух дней с 10:00 до 19:00 поэты, издатели, художники, мультипликаторы, урбанисты и другие культурные деятели создадут атмосферу праздника и попробуют изменить имидж Мариуполя, доказав, что город не только промышленный, но и культурный, сообщает местный сайт.

По словам директора фестиваля Игоря Гармаша, все действие развернется в СК "Ильичевец", где наиболее удобно смогут разместиться и книжная ярмарка, и локации для презентаций культурных деятелей.

На улице будет построена сцена, где состоятся кинопоказы.

"Наш фестиваль он не только о литературе, хоть он и книжный. Мы говорим обо всех сферах культуры, - отметила программный директор фестиваля Елена Заставная. – Мы будем много говорить о городе. Тема города выходит на первый план. Город, как литературный герой, город, как среда, где мы с вами живем. Если мы все вместе будем заботиться о городе, то он будет развиваться".

Также гостей фестиваля ждут беседы с известными писателями. Для детей будет работать детское пространство "Книголісся", а для подростков пройдут мастер-классы по робототехнике.

"Свое участие в фестивале подтвердили Юрко Издрик, Дара Корний, Роман Коляда, - сообщила Заставная. - Приедут книжные издательства, Украинский институт книги, гости из Львова, Харькова, Запорожья и других крупных городов".