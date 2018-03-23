Книжковий фестиваль

У Маріуполі Донецької області 14-15 квітня пройде міжнародний фестиваль "Книжкова толока".

Протягом двох днів з 10:00 до 19:00 поети, видавці, художники, мультиплікатори, урбаністи та інші культурні діячі створять атмосферу свята і спробують змінити імідж Маріуполя, довівши, що місто є не тільки промислове, але й культурне, повідомляє місцевий сайт.

За словами директора фестивалю Ігоря Гармаша, вся дія розвернеться в СК "Іллічівець", де найбільш зручно зможуть розміститися і книжковий ярмарок, і локації для презентацій культурних діячів.

На вулиці буде побудована сцена, де відбудуться кінопокази.

"Наш фестиваль він не тільки про літературу, хоч він і книжковий. Ми говоримо про всі сфери культури, - зазначила програмний директор фестивалю Олена Заставна. - Ми будемо багато говорити про місто. Тема міста виходить на перший план. Місто, як літературний герой, місто, як середовище, де ми з вами живемо. Якщо ми всі разом будемо дбати про місто, то воно буде розвиватися".

Також гостей фестивалю чекають бесіди з відомими письменниками. Для дітей буде працювати дитячий простір "Кніголісся", а для підлітків пройдуть майстер-класи з робототехніки.

"Свою участь у фестивалі підтвердили Юрко Іздрик, Дара Корній, Роман Коляда, - повідомила Заставна. - Приїдуть книжкові видавництва, Український інститут книги, гості зі Львова, Харкова, Запоріжжя та інших великих міст".