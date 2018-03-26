В Запорожье состоится киноконцерт "Разношерстные собачки" в рамках фестиваля "Французская весна".

Концертный зал им. Глинки приглашает на семейную прогулку по французским мультфильмам в сопровождении поп-рока.

Для детей - проверенные временем и любимые несколькими поколениями анимационные герои, для взрослых - изящный перформанс французского композитора.

Жозеф д’Анвер окрашивает своим элегантным поп-роком фильмы, снятые в 70-е годы британскими, польскими и советскими анимационными режиссерами.

Собачка в рыжих пятнах, которая играет с солнечными зайчиками, перчатка, которая превращается в домашнего щенка и Рексио, которая усыновляет детеныша льва, после этого вечера станут лучшими вашими друзьями.

Когда: 4 апреля в 16:00

Где: Запорожье, Концертный зал имени Глинки