В Запорожье состоится киноконцерт "Разношерстные собачки" в рамках фестиваля "Французская весна".
Концертный зал им. Глинки приглашает на семейную прогулку по французским мультфильмам в сопровождении поп-рока.
Для детей - проверенные временем и любимые несколькими поколениями анимационные герои, для взрослых - изящный перформанс французского композитора.
Жозеф д’Анвер окрашивает своим элегантным поп-роком фильмы, снятые в 70-е годы британскими, польскими и советскими анимационными режиссерами.
Собачка в рыжих пятнах, которая играет с солнечными зайчиками, перчатка, которая превращается в домашнего щенка и Рексио, которая усыновляет детеныша льва, после этого вечера станут лучшими вашими друзьями.
Когда: 4 апреля в 16:00
Где: Запорожье, Концертный зал имени Глинки
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