У Запоріжжі відбудеться кіноконцерт "Різношерсті песики" в рамках фестивалю "Французька весна".

Концертний зал ім. Глінки запрошує на сімейну прогулянку по французьким мультфільмах в супроводі поп-року.

Для дітей - перевірені часом і улюблені кількома поколіннями анімаційні герої, для дорослих - витончений перформанс французького композитора.

Жозеф д'Анвер забарвлює своїм елегантним поп-роком фільми, зняті в 70-і роки британськими, польськими та радянськими анімаційними режисерами.

Собачка в рудих плямах, яка грає з сонячними зайчиками, рукавичка, яка перетворюється на домашнього цуценя і Рексіо, яка усиновлює дитинча лева, після цього вечора стануть кращими друзями.

Коли 4 квітня о 16:00

Де: Запоріжжя, Концертний зал імені Глінки