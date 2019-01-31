Героический поступок: в Днепре мужчина нырнул в ледяную воду ради дворняжки. Видео

В Днепре прохожий героически спас собаку, соскользнувшую в ледяную воду.

По данным издания НМ, инцидент произошел в парке им. Глобы около 10:00 (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Уточняется, что собака бегала по льду озера и соскользнула в воду, а самостоятельно выбраться не могла и громко скулила. Прохожие наблюдали за этим, но ничего не могли сделать, из-за чего вызвали бригаду МЧС.

Кадр из видео

В то время животное с воем безуспешно пыталось выбраться на лед. В результате из группы зевак вышел молодой человек, сняв на ходу куртку, и нырнул за питомцем, до которого нужно было проплыть не менее 30 метров.

Мужчина оттолкал собаку на берег, когда к месту происшествия приехали спасатели. Ему помогли выбраться из воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая ситуация недавно произошла в Николаеве. Собака провалилась под лед и не могла выбраться из воды.

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